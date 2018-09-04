Дональд Трамп предостерег Башара Асада от «безрассудного», как он выразился, нападения на Идлиб.
По словам президента США, «россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться», — пишет Трамп у себя в «Твиттере». Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках боевиков. В 2017 году там была создана т.н. северная зона деэскалации.
Комментарии1
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yralez 04 сентября 2018 | 05:44
Сотни тысяч людей могут быть убиты.
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Всего лишь сотни тысяч.....копеек.
В рублях не больше пары тысяч.
Ваще не заметим.