В банковском скандале в Эстонии всплыли миллиарды долларов из России.
Только за один 2013 год через эстонский филиал Danske Bank пршли 30 млрд. долл. из нашей страны и стран бывшего СССР. Такой вывод содержится в независимом расследовании консалтинговой компании «Промонтори файнэншл», на которое ссылается Financial Times. По мнению источника, близкого к расследованию, это огромные деньги для такого маленького филиала, и их обнаружение вызывает немало вопросов. Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер ранее не исключал, что Danske Bank мог быть причастен к мошеннической схеме, которую выявил юрист фонда Сергей Магнитский.
Комментарии2
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democ 04 сентября 2018 | 05:25
Это всё к вопросам, а почему в России такие маленькие зарплата и не хватает на пенсии.
xuato 04 сентября 2018 | 05:30
Нормальный вор тырит все через офшор.