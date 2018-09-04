Владимир Путин засекретил информацию о внештатных сотрудниках СВР.
Из Указа президента следует, что к государственной тайне теперь относятся сведения «о привлекаемых к выполнению разведзаданий сотрудниках органов внешней разведки России, не входящих в кадровый состав» Минобороны, СВР и ФСБ. В мае 2015 года Путин отнес к гостайне сведения о погибших в спецоперациях в мирное время.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ly4_sveta 04 сентября 2018 | 05:22
Себя бы ещё засекретил. Так, нет. Все наоборот -
пиара все больше, картинок немеряно, уже и
еженедельными передачами по слабым мозгам
населения бьет.
xuato 04 сентября 2018 | 05:28
Отныне будет зарплата и стукачам вне штата.
democ 04 сентября 2018 | 05:32
А мы думали, что "люди в чёрном" - это фантастика.
yralez 04 сентября 2018 | 05:39
Надо собирать все силы--- силовичьё и стукачьё.
Народ недоволен.