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05:06, 04 сентября 2018

Владимир Путин засекретил информацию о внештатных сотрудниках СВР.

Из Указа президента следует, что к государственной тайне теперь относятся сведения «о привлекаемых к выполнению разведзаданий сотрудниках органов внешней разведки России, не входящих в кадровый состав» Минобороны, СВР и ФСБ. В мае 2015 года Путин отнес к гостайне сведения о погибших в спецоперациях в мирное время.

Комментарии

4

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ly4_sveta 04 сентября 2018 | 05:22

Себя бы ещё засекретил. Так, нет. Все наоборот -
пиара все больше, картинок немеряно, уже и
еженедельными передачами по слабым мозгам
населения бьет.

xuato 04 сентября 2018 | 05:28

Отныне будет зарплата и стукачам вне штата.

democ 04 сентября 2018 | 05:32

А мы думали, что "люди в чёрном" - это фантастика.

yralez 04 сентября 2018 | 05:39

Надо собирать все силы--- силовичьё и стукачьё.
Народ недоволен.

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