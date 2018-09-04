МВД Чечни подтверждает задержание депортированного из Польши Азамата Байдуева.

В ведомстве подчеркнули, что информация правозащитников о похищении Байдуева не соответствует действительности. В чеченском МВД утверждают, что Байдуев признался в том, что вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, когда ранее выезжал в Сирию. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что Байдуев, депортированный из Польши 31 августа, был похищен чеченскими силовиками спустя сутки после возвращения в Чечню.