Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров компанию «Натали Турс».

Причиной стало аннулирование всех заказов и туристских услуг. В Российском союзе туриндустрии пояснили, что это запускает механизм выплаты компенсаций пострадавшим туристам. Но финансовых гарантий «Натали Турс» может не хватить. От действий туроператора пострадали более 30 тысяч человек, их суммарный ущерб превышает 1 миллиард рублей.