РКК «Энергия» проверит на наличие следов от сверла все корабли «Союз» и «Прогресс».
Как сообщил РИА источник в ракетно-космической отрасли, проверка кораблей, которые находятся в производстве РКК в Королёве начнется в ближайшее время, тестирование на Байконуре стартует со следующей недели. Ранее сообщалось, что причиной утечки воздуха в корабле «Союз», пристыкованном к МКС, могло стать отверстие от сверла, закрытое клеем. Версию производственного брака подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, внешнее воздействие могло возникнуть как на Земле, так и в случае саботажа на орбите.
Комментарии8
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blindpew_33 04 сентября 2018 | 05:14
Мне вот это люто доставляет: "на наличие следов от сверла".
То есть на следы от автогена или гвоздя проверять не будут.
Вот так у нас всегда. Сгорел дом престарелых - срочно проверим все дома престарелых, но больницы проверять не будем. Сгорел ночной клуб - ну понятно. И так далее.
southbrooklyn 04 сентября 2018 | 05:23
blindpew_33: а «диверсия на орбите» не прикалывает? Сидит гад какой-то и с риском для жизни сверлит стену изнутри? Втихаря? Трое в трёх кубометрах пространства?
pavlovsky 04 сентября 2018 | 05:25
Также, специалисты Алмаз Антей, проверят угол наклона сверла и рассчитают траекторию полета дрели. И тогда мы узнаем откуда ее запустили. Ждать осталось не долго...
ly4_sveta 04 сентября 2018 | 05:28
Как страшно, когда дурак во главе отрасли. Страшно и
смешно. Следы от сверла, отверстие закрытое клеем,
а как вам - саботаж на орбите!? Кто там собирает и что
там собирают? Дальше этой МКС с таким «руководством»
никто и никогда больше не полетит.
xuato 04 сентября 2018 | 05:34
Из новых российских событий - обнаружен маньяк на орбите.
condor00 04 сентября 2018 | 05:35
Рогозин становится прямо отпетым либералом, обвиняя всех и вся.
ss2020 04 сентября 2018 | 05:40
кругом следы ботокса...!)
yralez 04 сентября 2018 | 05:42
Что то песенка знакома....по тухлости.