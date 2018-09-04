РКК «Энергия» проверит на наличие следов от сверла все корабли «Союз» и «Прогресс».

Как сообщил РИА источник в ракетно-космической отрасли, проверка кораблей, которые находятся в производстве РКК в Королёве начнется в ближайшее время, тестирование на Байконуре стартует со следующей недели. Ранее сообщалось, что причиной утечки воздуха в корабле «Союз», пристыкованном к МКС, могло стать отверстие от сверла, закрытое клеем. Версию производственного брака подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, внешнее воздействие могло возникнуть как на Земле, так и в случае саботажа на орбите.