Итальянская актриса Орнелла Мути хочет получить российское гражданство, передает РИА.
Она утверждает, что является резидентом России, прописана в Москве, ее бабушка и дед — родом из Петербурга. Мути исполнит роль императрицы Анны Иоановны в спектакле «Хрустальный дворец». Премьера — десятого сентября в Кремлевском дворце. Ранее суд в Италии признал Мутти виновной в подделке документов. В 2010 году она оформила себе поддельный больничный и отменила спектакль ради ужина с Владимиром Путиным.
Комментарии2
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yralez 04 сентября 2018 | 05:02
Такие нам нужны, берем.
На кремлевских вечерах и на зомбТВ будет рассказывать про липовый больничный.....со ржанием..
Кстати, резидент это шпионка или просто агент влияния ?
И за полученные бабки отчитывалась ?
Хотя о чем я.
slovoidelo199 04 сентября 2018 | 05:16
Полку депардье и прочих мейсонов прибыло!