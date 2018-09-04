Итальянская актриса Орнелла Мути хочет получить российское гражданство, передает РИА.

Она утверждает, что является резидентом России, прописана в Москве, ее бабушка и дед — родом из Петербурга. Мути исполнит роль императрицы Анны Иоановны в спектакле «Хрустальный дворец». Премьера — десятого сентября в Кремлевском дворце. Ранее суд в Италии признал Мутти виновной в подделке документов. В 2010 году она оформила себе поддельный больничный и отменила спектакль ради ужина с Владимиром Путиным.