Генсек ООН призвал власти Мьянмы пересмотреть приговор в отношении журналистов Reuters.

Антониу Гутерриш, назвал обвинение неприемлемым. Двое репортеров получили по семь лет тюрьмы за репортажи о нарушении прав народа рохинджа. Мьянма считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не дают им свое гражданство. Гутерриш напомнил, что свобода выражения и информации — краеугольный камень любого демократического общества.