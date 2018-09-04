Несколько сотен пенсионеров из Петербурга могут лишиться своих огородных участков.
В своем письме «Дождю» они рассказали, что участки выделены им больше тридцати лет назад неподалеку от тогда разрушенного Константиновского дворца, который теперь — президентская резиденция. По документам оказалось, что эта земля давно передана в федеральную собственность. Теперь им грозит не только выселение с шести соток, но и административная ответственность.
Комментарии3
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provincial49 04 сентября 2018 | 04:36
На царевой землице редиску выращивали, смерды. Пользовались, что за своими трудами во благо, некогда ему было взор свой обратить на это безобразие. В шею их с царевой земли! И выпороть на конюшне!
archibald_dandy_esquire 04 сентября 2018 | 04:58
provincial49:
" им грозит не только выселение с шести соток, но и административная ответственность. "
маловато будет - 30 лет пользовались личной землёй самого Путина - это госизмена! следовательно применить к нескольким соткам пенсионеров уголовный наказание - от 20 лет колонии общего режима до пожизненного
democ 04 сентября 2018 | 04:55
А когда эти участки выделялись, люди считали, что вот какие они удачливые, что в таких местах удалось "урвать" себе место под солнцем с видом на заброшенный дворец. " А какая природа, ах какие виды!" Теперь пришли другие "удачливые"... Сегодня - ты, завтра - другие. Это Россия.