Несколько сотен пенсионеров из Петербурга могут лишиться своих огородных участков.

В своем письме «Дождю» они рассказали, что участки выделены им больше тридцати лет назад неподалеку от тогда разрушенного Константиновского дворца, который теперь — президентская резиденция. По документам оказалось, что эта земля давно передана в федеральную собственность. Теперь им грозит не только выселение с шести соток, но и административная ответственность.