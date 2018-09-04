Суд в Москве сегодня продолжит рассмотрение иска ФСО к Леониду Ярмольнику.
Федеральная служба охраны требует от актера 800 тыс. руб. компенсации за ремонт автомобиля пострадавшего в ДТП по вине Ярмольника.
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Федеральная служба охраны требует от актера 800 тыс. руб. компенсации за ремонт автомобиля пострадавшего в ДТП по вине Ярмольника.
Комментарии1
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slovoidelo199 04 сентября 2018 | 05:14
Плати или сиди.
Выберешь сидение - и позавидуешь участи "цыпленка табака"