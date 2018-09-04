Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном за слова об «уродах, которые есть на Западе».

Оскорбительный выпад прозвучал выступлении главы ВТБ в МГММО в День знаний. В заявлении пресс-службы ВТБ говорится, что деятельность Джонсона на посту главы британского МИДа пришлась на период «значительного ухудшения и без того не простых российско-британских отношений», а высказывания Костина продиктованы «глубоким разочарованием» от кризиса в отношениях между странами.