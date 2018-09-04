Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном за слова об «уродах, которые есть на Западе».
Оскорбительный выпад прозвучал выступлении главы ВТБ в МГММО в День знаний. В заявлении пресс-службы ВТБ говорится, что деятельность Джонсона на посту главы британского МИДа пришлась на период «значительного ухудшения и без того не простых российско-британских отношений», а высказывания Костина продиктованы «глубоким разочарованием» от кризиса в отношениях между странами.
Комментарии2
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kazlevich1949 04 сентября 2018 | 03:28
Ну таки Андрей Леонидович, Земля она круглая и поэтому если долго даже в таких "уродливых" вопросах двигаться и дальше на Запад, то обязательно согласно всесильного учения Копеника доберёшься до "первоисточника"...
tks 04 сентября 2018 | 03:36
И где же извинение?
Правильно, их нет, ведь какой путорас и без нападок на "наших проклятых западных партнеров"?
Однако, истерика у путорасов. Зачот.