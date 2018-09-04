Обвиняемому в госизмене Виктору Кудрявцеву проведут обследование в 20-й горбольнице Москвы.

Этого добилась защита 74-летнего ученого, которая считает, что Кудрявцев не может содержаться в СИЗО. Как рассказал ИФ адвокат Иван Павлов, у сотрудника ЦНИИМАШ несколько тяжелых хронических заболеваний, включая диабет. Об аресте Кудрявцева стало известно в июле. Он содержится в СИЗО «Лефортово». За избрание ему другой меры пресечения выступали его коллеги и президентский Совет по правам человека.