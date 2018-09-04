Старые банкоматы подверглись атаке мошенников.

Производитель предупредил о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр. Из-за этого многие банки, как выяснили «Ведомости», прекратили принимать в уязвимые банкоматы банкноты такого номинала. Общую сумму ущерба источники издания назвать затруднились. Однако речь в данном случае, по их оценкам, идет о нескольких миллионах рублей на каждый банк.