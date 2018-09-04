В РПЦ обеспокоены участием Шнурова и Басты в качестве наставников в  телешоу «Голос».

Как заявил в эфире телеканала «Спас» представитель Московской Патриархии Александр Щипков , лидер группы Ленинград Сергей Шнуров и рэпер Василий Вакуленко «талантливые» люди", но у них «очень сильно хромает качество языка». Представитель РПЦ пояснил, что имеет в виду не только матерную лексику, которой пользуются музыканты, но и «вообще их тексты и разговоры на публике».