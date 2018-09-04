В РПЦ обеспокоены участием Шнурова и Басты в качестве наставников в телешоу «Голос».
Как заявил в эфире телеканала «Спас» представитель Московской Патриархии Александр Щипков , лидер группы Ленинград Сергей Шнуров и рэпер Василий Вакуленко «талантливые» люди", но у них «очень сильно хромает качество языка». Представитель РПЦ пояснил, что имеет в виду не только матерную лексику, которой пользуются музыканты, но и «вообще их тексты и разговоры на публике».
Комментарии2
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salut__521 04 сентября 2018 | 02:37
Попы уже и в телешоу со своим кадилом лезут... А, случаем, не поп ли, освящая Союз, там дырку втихаря просверлил?..
dyme179 04 сентября 2018 | 02:52
Ничего страшного не случилось. И это не предел, в следующем сезоне к ним Зверев с Бузовой подключатся.