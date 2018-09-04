Участница Pussy Riot Мария Алехина выступила на  Венецианском кинофестивале в поддержку Олега Сенцова.

Она устроила одиночный пикет с плакатом на английском «Свободу Сенцову». На днях в рамках фестиваля внимание к голодовке Сенцова привлек российский документалист Виктор Косаковский. Он появился на публике в футболке с цифрой 111 – именно столько дней на тот момент продолжалась протестная акция украинского режиссера в российской колонии. Сегодня уже 114-й день голодовки.