Участница Pussy Riot Мария Алехина выступила на Венецианском кинофестивале в поддержку Олега Сенцова.
Она устроила одиночный пикет с плакатом на английском «Свободу Сенцову». На днях в рамках фестиваля внимание к голодовке Сенцова привлек российский документалист Виктор Косаковский. Он появился на публике в футболке с цифрой 111 – именно столько дней на тот момент продолжалась протестная акция украинского режиссера в российской колонии. Сегодня уже 114-й день голодовки.
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ltvjrhfn2 04 сентября 2018 | 02:25
Павленский, Савченко, Сенцов должны выйти на свободу!