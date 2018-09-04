Глава МИД Украины призывает в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.
По словам Павла Климкина , аналогичную процедуру сейчас осуществляют все украинские министерства в рамках СНГ, то же самое необходимо сделать и в отношении России. В то же время, по его словам, альтернативы нормандскому формату по для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины нет. Ранее сообщалось, что украинский МИД подготовил документы о разрыве договора о дружбе с нашей страной.
Комментарии1
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kisa2000 04 сентября 2018 | 02:55
подготовили документы о разрыве договора о дружбе и очень хорошо. Украина с возу, России легче, сколько можно ...