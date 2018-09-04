Суд в Ростове-на-Дону сегодня вынесет приговор Максиму Мартынову.
Он обвиняется в подготовке теракта в торговом центре Новочеркасска. Как передает ИФ, 31-летний Мартынов признал свою вину и согласился сотрудничать с судом.
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Он обвиняется в подготовке теракта в торговом центре Новочеркасска. Как передает ИФ, 31-летний Мартынов признал свою вину и согласился сотрудничать с судом.
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