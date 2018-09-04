Минюст предложил ужесточить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ.

Речь идет об обязательном уведомлении о своей деятельности всех НКО, которые планируют проводить в России профилактику ВИЧ, но получают деньги из иностранных источников. Разрешение на работу в России будут даваться после рассмотрение таких уведомлений. Если НКО получит отказ, но продолжит работу по профилактике ВИЧ, она будет ликвидирована. Документ опубликован для общественного обсуждения. Как отмечает «Би-би-си», уже четыре фонда по профилактике ВИЧ признаны в России «иноагентами». Между тем, в России около миллиона человек инфицированы ВИЧ.