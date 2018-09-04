Повреждение обшивки «Союза» на орбите могло быть преднамеренным.

Как заявил глава «Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комиссия по расследованию утечки воздуха из космического корабля рассматривает и такую версию. По его словам, на корпусе «Союза» есть следы воздействия сверлом. Рогозин утверждает, что воздействие было совершено – цитирую — «неуверенной рукой».