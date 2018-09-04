Повреждение обшивки «Союза» на орбите могло быть преднамеренным.
Как заявил глава «Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комиссия по расследованию утечки воздуха из космического корабля рассматривает и такую версию. По его словам, на корпусе «Союза» есть следы воздействия сверлом. Рогозин утверждает, что воздействие было совершено – цитирую — «неуверенной рукой».
Комментарии3
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koshkaedu 04 сентября 2018 | 02:35
Признался-таки.
kazlevich1949 04 сентября 2018 | 02:40
А что по этому поводу думает начальник транспортного цеха Роскосмоса?
sim202_ 04 сентября 2018 | 02:49
Коллекторы ломились?