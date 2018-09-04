Пользователи по всему миру, в том числе и в России сообщают о сбоях в ФБ и Instagram.
На проблемы в работе этих соцсетей обращает внимание специализированный сервис «Даундетектор». По его данным, сбои начались около полуночи по московскому времени.
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На проблемы в работе этих соцсетей обращает внимание специализированный сервис «Даундетектор». По его данным, сбои начались около полуночи по московскому времени.
Комментарии1
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fresh_breeze 04 сентября 2018 | 01:35
"специализированный сервис «Даундетектор»"
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Да, есть такой сервис, сам иной раз заглядываю в него.
Но вот зачем вы написали его название по-русски, ведь без улыбки не прочесть. 8)