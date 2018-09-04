С сегодняшнего дня запрещается публикация итогов соцопросов и прогнозов на выборах 9 сентября.
В единый день голосования выборы разного уровня пройдут в нескольких субъектах федерации. В Москве будут выбирать мэра.
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В единый день голосования выборы разного уровня пройдут в нескольких субъектах федерации. В Москве будут выбирать мэра.
Комментарии1
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zemljanka 04 сентября 2018 | 01:51
Запретить лжевыборы и .