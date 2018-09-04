Минпромторг предлагает расширить перечень медицинских изделий, импорт которых в Россию запрещен.
Под запрет могут попасть аппараты искусственной вентиляции легких, воздушные стерилизаторы, оториноскопы, тонометры внутриглазного давления и функциональные медицинские кровати. В министерстве уже подготовлен проект соответствующего постановления правительства. Дмитрий Медведев не раз заявлял, что кабмин не станет отказываться от импорта оборудования, пока не будет полностью уверен в наличии аналогичных предложений на российском рынке. Сейчас под запретом на ввоз находятся более 100 медицинских изделий.
Комментарии5
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drtomsky 04 сентября 2018 | 01:19
Оставить только цианистый калий, чтобы не мучались.
balamuto 04 сентября 2018 | 01:24
drtomsky: И презервативов побольше...много...чтобы не рождались дебилы...как с Минпромторга.
zemljanka 04 сентября 2018 | 01:43
Мутанты-нелюди бомбят не только Воронеж...
timber_head 04 сентября 2018 | 01:22
Умно, умно... Вот в аккурат сейчас разбираюсь с производителями изделий для реанимации, в которые входят и ИВЛ. Не густо в общем объеме закупок медучреждениями России ИВЛ отечественного производства, ой не густо... И в мониторах пациента не густо... И вообще - в основном буржуи. США, Германия, Великобритания, Япония... Китай, естественно (хотя там тоже где просто Китай, а где GE)... Не, ну понятно, что для тех кто предлагает запретить оборудование-то найдется. И в ЦКБ, и "в странах наиболее вероятного противника". А вот остальные... Я так понимаю, это они в продолжение пенсионной реформы затеяли? Чтоб уж точно никто до пенсии не доживал?
salut__521 04 сентября 2018 | 02:02
Ну функциональная кровать быдлоконтингенту вообще не нужна. В калидоре! На раскладушке! А клистир в сортирной получать!..