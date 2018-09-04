Владимир Путин засекретил информацию о внештатных сотрудниках СВР.
Из Указа президента следует, что к государственной тайне теперь относятся сведения «о привлекаемых к выполнению разведзаданий сотрудниках органов внешней разведки России, не входящих в кадровый состав» Минобороны, СВР и ФСБ. В мае 2015 года Путин отнес к гостайне сведения о погибших в спецоперациях в мирное время.
Комментарии3
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drtomsky 04 сентября 2018 | 01:16
Паранойя.
zemljanka 04 сентября 2018 | 01:32
"...нет ничего тайного, что не становится явным..." ( Луки 8:17).
tunis 04 сентября 2018 | 02:11
Так это гостайна только для русских.
Для остального мира нет.