В Екатеринбурге школьнице отказались продать сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского
Книги были с пометкой 18+, а девушке 17 лет. Она рассказала агентству «Новый день», что продать сборники стихов отечественных классиков ей отказались в трех магазинах. Представитель сети магазинов «Читай-город» пояснил агентству URA.Ru, что продавцы обязаны соблюдать закон о защите детей от вредной информации. Кроме того, он отметил, что у Есенина, Бродского и Маяковского есть стихи, не предназначенные для детей.
Комментарии6
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sparky 04 сентября 2018 | 00:19
"К штыку приравняли перо".
Но это когда было, теперь стихи приравняли к водке.
sceptic47 04 сентября 2018 | 00:29
Да и вообще не понятно - почему авторами до сих пор центр "Э" не занялся...
servelat 04 сентября 2018 | 00:56
sceptic47: совсем болезный? И тебе помогут, за наш счёт.....
idshoohov 04 сентября 2018 | 01:07
servelat: servelat:
Извините, но, по моему, со стороны sceptic47 это было шуткой.
anji70 04 сентября 2018 | 00:32
Неучи довели законы страны до абсурда.
jblack2 04 сентября 2018 | 00:46
Зато она может свободно смотреть "Дом -II".