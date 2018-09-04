Верховный суд Греции сегодня рассмотрит жалобу на выдачу на родину россиянина Александра Винника

В этот же день будет обсуждаться апелляция на решение об экстрадиции обвиняемого во Францию.

Защита обжаловала оба постановления об экстрадиции Виника, и сегодня апелляционной инстанции предстоит решить, выдадут ли все же россиянина и куда именно. Адвокат обвиняемого Илиас Спирлиадис заявил ТАСС, что они не согласны даже не с самой экстрадицией Винника на родину, а с некачественным переводом, имевшим место на заседании.

38-летний Александр Винник был задержан в Греции больше года назад по запросу США. В Калифорнии ему были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Утверждается, что ему удалось отмыть не меньше 4 миллиардов долларов. Уже затем ему предъявили обвинения власти Франции и России по другим эпизодам. Сам обвиняемый написал явку с повинной российскому правосудию, признавшись в причинении ущерба на 750 миллионов рублей неустановленной группе людей.

В мае этого года стало известно, что Винника хотели убить в греческой тюрьме. По словам источника РИА Новости, мужчину пытались отравить по заказу неизвестного человека из России.