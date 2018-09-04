Вселенский патриарх Варфоломей подверг сомнению подчиненность Украинской православной церкви Московскому патриархату

Он также считает неканоничным вмешательство России в церковные дела Киева.

Вселенский патриархат будет сам решать проблему независимоcти Украинской православной церкви, заявил Варфоломей в рамках проходящего в Стамбуле Собора Константинопольской церкви. По словам патриарха, Россия ответственна за ситуацию на Украине и не способна ее разрешить. Кроме того, считает Варфоломей, при провозглашении Москвы патриархатом в 16 веке земли нынышней Киевской митрополии не были отнесены к ее юрисдикции. Из-за этого, отметил патриарх, канонически украинская церковь непрерывно оставалась зависимой от Константинопольской церкви. Представители РПЦ пока что не комментируют слова Варфоломея. Напомним, в пятницу в непризнанной Украинской церкви Киевского патриархата сообщили, что Варфоломей намерен предоставить ей автокефалию. Об этом, как утверждалось, он сообщил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время личной встречи. Однако официально в Константинопольской церкви это не подтвердили.

В РПЦ ранее выступали против независимости Украинской церкви и заявляли, что позиция Константинопольского патриархата может привести к расколу мирового православия