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00:03, 04 сентября 2018

Вселенский патриарх Варфоломей подверг сомнению подчиненность Украинской православной церкви Московскому патриархату

Он также считает неканоничным вмешательство России в церковные дела Киева.
Вселенский патриархат будет сам решать проблему независимоcти Украинской православной церкви, заявил Варфоломей в рамках проходящего в Стамбуле Собора Константинопольской церкви. По словам патриарха, Россия ответственна за ситуацию на Украине и не способна ее разрешить. Кроме того, считает Варфоломей, при провозглашении Москвы патриархатом в 16 веке земли нынышней Киевской митрополии не были отнесены к ее юрисдикции. Из-за этого, отметил патриарх, канонически украинская церковь непрерывно оставалась зависимой от Константинопольской церкви. Представители РПЦ пока что не комментируют слова Варфоломея. Напомним, в пятницу в непризнанной Украинской церкви Киевского патриархата сообщили, что Варфоломей намерен предоставить ей автокефалию. Об этом, как утверждалось, он сообщил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время личной встречи. Однако официально в Константинопольской церкви это не подтвердили.

В РПЦ ранее выступали против независимости Украинской церкви и заявляли, что позиция Константинопольского патриархата может привести к расколу мирового православия

Комментарии

14

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mikhail_spb_ 04 сентября 2018 | 00:06


Возможно, этот Варфоломей действует по приказу ЦРУ, Пентагона, Абвера, Моссада и бендеровцев?

dzhuzeppe 04 сентября 2018 | 00:11

mikhail_spb_: Да, без бандеровцев и фашистов здесь точно не обошлось.

mozhem_povtorit 04 сентября 2018 | 00:12

mikhail_spb_: По-моему он просто фашист обыкновенный.

mihakr 04 сентября 2018 | 00:20

mikhail_spb_: Вы вот сейчас иронизируете, а ведь если бы Варфоломей высказал противоположную точку зрения, то вы бы обвиняли его в том что он работает на ФСБ, ГРУ и Кремль. При чём делали бы это уже без всякой иронии.

agamasat 04 сентября 2018 | 00:48

mihakr: а вы думаете, что кто-либо еще из вами перечисленных, способен работать на интересы средневековой кремлевской чумы?

redrica 04 сентября 2018 | 00:17

Если Украина освобождается от влияния кремля, то и кремлевских попов надо гнать в шею.

ugiazov 04 сентября 2018 | 00:18

И деньги уже из Украины в Москву уже не будут идти? Вот главное для Гундяева.

marika919 04 сентября 2018 | 00:23

Интересно. Получается украинские приходы вообще не находились под юрисдикцией московского патриархата ? А доходы то украинские приходы отдавали москве. Может варфоломею вообще сделать ход конем, и предъявить рпц счет за все года за недополученную прибыль....

fresh_breeze 04 сентября 2018 | 00:28

"Однако официально в Константинопольской церкви это не подтвердили."
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То есть, нас снова пичкают фейком.
Уже ж было подобное, во время первой украинской узурпации (при Ющенко), когда делались попытки отжать от РПЦ МП то, что канонически принадлежит ей на территории Украины.
Отжать-то можно, там придурков, бегающих по улицам и пристающих с вопросом: "Чей Крым?", хватает.
Только от рейдерского захвата всё это не получит признания в церковной среде.
Сейчас идёт вторая попытка узаконить разбой, посмотрим, как оно получится на этот раз.

(комментарий скрыт)

jblack2 04 сентября 2018 | 00:33

Христианская церковь - одна из старейших организаций мира. Её патриархи обычно отличались консерватизмом, что и позволило сохранить Церковь.
Принятие решение о дроблении церкви, не только ослабит Церковь, но и развяжет руки украинским националистам. Они спят и видят благословления на захват храмов Российской Православной Церкви Московского Патриархата объявленной Порошенко вражеской церковью.
Подобные захваты случались и ранее, что приводило к противостоянию верующих и даже кровопролитию.
Так неужели Патриарх Варфоломей допустит обострение религиозного раскола, новое насилие и братоубийство??

putn_pnh 04 сентября 2018 | 00:38

jblack2: Российской Православной Церкви

Э, где такая находится? Ну ты глупец.

jblack2 04 сентября 2018 | 00:50

putn_pnh: Молодец , разумеется Русской Православной Церкви МП...

koshkaedu 04 сентября 2018 | 00:53

Варфоломей прав. И Варфоломеев тоже.

mikluho_m 04 сентября 2018 | 01:02

Вот что бывает, когда дают волю попам!
Одно мурло в рясе теперь будет решать судьбы народов?!

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