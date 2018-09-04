Утечка воздуха на МКС произошла из-за того, что кто-то просверлил обшивку корабля «Союз»
Это могло произойти и на земле, и на орбите, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Утечка воздуха на МКС произошла в минувший четверг. Рогозин добавил, что найти виновника для корпорации «Энергия» — дело чести.
Комментарии20
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prishvin 04 сентября 2018 | 00:07
Пыпэць! )))
zemljanka 04 сентября 2018 | 00:17
"Умён не по годам."
gonduras_on_colyma 04 сентября 2018 | 00:22
Прикольно, что эти же люди с пеной у рта утверждают, что амеровские полёты на Луну - не что иное, как голливудовские постановки.
balamuto 04 сентября 2018 | 00:28
Этот жыртрест, лицо российского дебилизьма.
Намбер ван.
mikluho_m 04 сентября 2018 | 00:38
prishvin: Ну ясно же как день. Сегмент российский, а станция международная.
пока русских не было - американцы вскрыли сектор(а может он вообще открыт был) и сверлили.
В политических целях, конечно. Чтобы спровоцировать скандал - "смотрите, эти чёртовы рюськэ уже и в космосе нам гадят! Фа-а-а-а-ак!!!"
Не вышло. ЦРУ в последнее время лагает, как сельский оркестр...
com30 04 сентября 2018 | 00:58
mikluho_m:
"пока русских не было - американцы вскрыли сектор" и "в космосе нам гадят! ".
Три месяца принюхивались, чем это так воняет, думали привычным скре_поносным русским духом привезенным с родины, а оказывается это американцы в русском модуле личинки свои откладывали.
ursu 04 сентября 2018 | 00:10
Рогозин, это, может быть, душа утопленной тобой собаки прогрызла обшивку?
sparky 04 сентября 2018 | 00:15
Этот трепач так и не понял, что ему лучше жевать, чем говорить.
georgadvokat 04 сентября 2018 | 00:17
Неужто враги?
chicherito 04 сентября 2018 | 00:18
Вы сами и просверлили-с.
ugiazov 04 сентября 2018 | 00:21
Просверлили на Земле? И дырку так долго не замечали?
com30 04 сентября 2018 | 01:04
ugiazov:
Дырку диаметром с палец, не замечал так как опять же таки КТО-ТО замазал ее клеем "Момент" не имеющего аналогов в Мире.
Сколковские нанотехнологии!
Лучше бы эту дырку (отверстие) заткнули пробкой из под "советского шампанского"))
andrang2 04 сентября 2018 | 00:24
Лично Этот рогозян должен ответить.
Расследование будет?
Кто виноват?
Что делать?
Эти рого-зяны чем отвечают(
fresh_breeze 04 сентября 2018 | 00:33
Небось, книжную полочку хотели подвесить, но просверлили слишком глубоко.
Вы чё там вааще, людей в космос послали, а бытовые условия им не создали? Уюта нет, вот люди и вынуждены обустраиваться как могут.
com30 04 сентября 2018 | 01:06
fresh_breeze:
//Вы чё там вааще, людей в космос послали, а бытовые условия им не создали?//
Это воздушно-космические бойцы от долгого безбабья, забаву себе придумали.))
ivan14 04 сентября 2018 | 00:36
Зеленые человечки ? Или Навальный ?
scorpion1964 04 сентября 2018 | 00:45
Эх, потеряет Рогозин свою честь!
Ибо на МКС народу столько, что найти сверлящего дырку в космос невозможно. Тем более, столько сумасшедших на орбите работают. Не, невозможно. То же и на земле. Тут вообще каждый мог сверленуть. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
zaxs 04 сентября 2018 | 00:52
Феерический долбо....б!
com30 04 сентября 2018 | 00:53
//кто-то просверлил обшивку корабля//
Что значит кто то?
Это был истинный скре_поносный путриот 86%.
И почему сразу его обзывают виновным?
Может он герой!
Путриот с дрелью, просверлил стенку "Союза" с благими намерениями, хотел повесить портрет Путина с голым торсом!
furk 04 сентября 2018 | 01:03
Пусть Рогозин нарежет резьбу, и закрутит туда винт с шайбой и резиновой прокладкой. Вот проблема, любой сантехник в Байконуре это сделает!