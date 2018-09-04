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00:01, 04 сентября 2018

Утечка воздуха на МКС произошла из-за того, что кто-то просверлил обшивку корабля «Союз»

Это могло произойти и на земле, и на орбите, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Утечка воздуха на МКС произошла в минувший четверг. Рогозин добавил, что найти виновника для корпорации «Энергия» — дело чести.

Комментарии

20

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prishvin 04 сентября 2018 | 00:07

Пыпэць! )))

zemljanka 04 сентября 2018 | 00:17

"Умён не по годам."

gonduras_on_colyma 04 сентября 2018 | 00:22

Прикольно, что эти же люди с пеной у рта утверждают, что амеровские полёты на Луну - не что иное, как голливудовские постановки.

balamuto 04 сентября 2018 | 00:28

Этот жыртрест, лицо российского дебилизьма.
Намбер ван.

mikluho_m 04 сентября 2018 | 00:38

prishvin: Ну ясно же как день. Сегмент российский, а станция международная.
пока русских не было - американцы вскрыли сектор(а может он вообще открыт был) и сверлили.
В политических целях, конечно. Чтобы спровоцировать скандал - "смотрите, эти чёртовы рюськэ уже и в космосе нам гадят! Фа-а-а-а-ак!!!"
Не вышло. ЦРУ в последнее время лагает, как сельский оркестр...

com30 04 сентября 2018 | 00:58

mikluho_m:
"пока русских не было - американцы вскрыли сектор" и "в космосе нам гадят! ".
Три месяца принюхивались, чем это так воняет, думали привычным скре_поносным русским духом привезенным с родины, а оказывается это американцы в русском модуле личинки свои откладывали.

ursu 04 сентября 2018 | 00:10

Рогозин, это, может быть, душа утопленной тобой собаки прогрызла обшивку?

sparky 04 сентября 2018 | 00:15

Этот трепач так и не понял, что ему лучше жевать, чем говорить.

(комментарий скрыт)

georgadvokat 04 сентября 2018 | 00:17

Неужто враги?

chicherito 04 сентября 2018 | 00:18

Вы сами и просверлили-с.

(комментарий скрыт)

ugiazov 04 сентября 2018 | 00:21

Просверлили на Земле? И дырку так долго не замечали?

com30 04 сентября 2018 | 01:04

ugiazov:
Дырку диаметром с палец, не замечал так как опять же таки КТО-ТО замазал ее клеем "Момент" не имеющего аналогов в Мире.
Сколковские нанотехнологии!
Лучше бы эту дырку (отверстие) заткнули пробкой из под "советского шампанского"))

andrang2 04 сентября 2018 | 00:24

Лично Этот рогозян должен ответить.
Расследование будет?
Кто виноват?
Что делать?
Эти рого-зяны чем отвечают(

fresh_breeze 04 сентября 2018 | 00:33

Небось, книжную полочку хотели подвесить, но просверлили слишком глубоко.

Вы чё там вааще, людей в космос послали, а бытовые условия им не создали? Уюта нет, вот люди и вынуждены обустраиваться как могут.

com30 04 сентября 2018 | 01:06

fresh_breeze:
//Вы чё там вааще, людей в космос послали, а бытовые условия им не создали?//
Это воздушно-космические бойцы от долгого безбабья, забаву себе придумали.))

ivan14 04 сентября 2018 | 00:36

Зеленые человечки ? Или Навальный ?

scorpion1964 04 сентября 2018 | 00:45

Эх, потеряет Рогозин свою честь!
Ибо на МКС народу столько, что найти сверлящего дырку в космос невозможно. Тем более, столько сумасшедших на орбите работают. Не, невозможно. То же и на земле. Тут вообще каждый мог сверленуть. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

zaxs 04 сентября 2018 | 00:52

Феерический долбо....б!

com30 04 сентября 2018 | 00:53

//кто-то просверлил обшивку корабля//

Что значит кто то?
Это был истинный скре_поносный путриот 86%.
И почему сразу его обзывают виновным?
Может он герой!
Путриот с дрелью, просверлил стенку "Союза" с благими намерениями, хотел повесить портрет Путина с голым торсом!

furk 04 сентября 2018 | 01:03

Пусть Рогозин нарежет резьбу, и закрутит туда винт с шайбой и резиновой прокладкой. Вот проблема, любой сантехник в Байконуре это сделает!

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