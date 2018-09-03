Госдума намерена обсудить с юристами и представителями общественности проблему наказания за репосты и лайки

Как сообщил ТАСС глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников, это будет сделано в ближайшее время. По его словам, нужно детально разобраться, в чем суть. «Если проблема в погоне за какими-то галочками, то это один вопрос, если профессионализма – то другой, если дело в законе – то третий».

В начале августа компания «Мейл.ру Груп», которой принадлежат соцсети ВКонтакте и «Одноклассники» обратилась в Госдуму с просьбой инициировать амнистию осужденных за действия в соцсетях.