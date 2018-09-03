Госдума намерена обсудить с юристами и представителями общественности проблему наказания за репосты и лайки
Как сообщил ТАСС глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников, это будет сделано в ближайшее время. По его словам, нужно детально разобраться, в чем суть. «Если проблема в погоне за какими-то галочками, то это один вопрос, если профессионализма – то другой, если дело в законе – то третий».
В начале августа компания «Мейл.ру Груп», которой принадлежат соцсети ВКонтакте и «Одноклассники» обратилась в Госдуму с просьбой инициировать амнистию осужденных за действия в соцсетях.
Комментарии5
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antiboh 03 сентября 2018 | 23:06
К стенке!
vikwlad 03 сентября 2018 | 23:10
"Госдума намерена обсудить с юристами и представителями общественности"
Это что за представители общественности? Опять какие-нибудь му...ки.
oneoretwo 03 сентября 2018 | 23:22
...а почитать подписанную вами же конвенцию по правам человека пробовали ?
eyjafjallajoekull 03 сентября 2018 | 23:24
Предлагаю Думе посмотреть на исторический опыт: в свое время Советами были запущены в космос лайки Белка и Стрелка-которые живыми не вернулись. Можно продолжить традицию с лайками.
neon999 03 сентября 2018 | 23:28
Знаем мы как Госдура обсуждает, и кого она может выдать за "представителей общественности".