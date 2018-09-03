Глава тюменской гордумы Дмитрий Еремеев за ДТП с двумя погибшими получил штраф в 200 тысяч рублей
Это меньше его ежемесячной зарплаты, — сообщает агентство URA.Ru со ссылкой на декларацию о доходах депутата.
ДТП произошло в июне этого года. Еремееву грозило до 7-ми лет колонии. Тюменский районный суд прекратил уголовное дело по ходатайству следователя.
Комментарии13
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ars65 03 сентября 2018 | 23:08
без коментариев
alex1890 03 сентября 2018 | 23:14
ars65: Фильм "Левиафан". 2-я серия.
oleg_andreevich 03 сентября 2018 | 23:09
Вот почему у нас так мало оправдательных приговоров! Следователи сами прекращают дела, если видят, что человек не виновен.
abuvgrobu 03 сентября 2018 | 23:10
А эта мразь Еремеев даже в отставку не подала, вероятнее всего..
nadiama 03 сентября 2018 | 23:11
Поискала в сети.. мать погибшего 23-летнего водителя, с которым Еремеев устроил лобовое столкновение, в ходе судебного заседания затравленно кивала, со всем соглашаясь.. ну и что вы хотели? если даже мать согласна??
ded_nichipor 03 сентября 2018 | 23:21
nadiama: Ее нельзя осуждать.....после свалившего на нее горя можно представить какой прессинг со стороны этого негодяя и суки. несчастная, затравленная женщина. А ему пожелаем... то что
вслух не произносится
fmsf FMSF 03 сентября 2018 | 23:29
nadiama:
Это не мать, раз за своего ребенка не посадила эту мерзятину.
Заплатили ей не хило?!
tv_victim 03 сентября 2018 | 23:18
Ну вот! А вы все Мордор да Мордор.... А тут самый гуманный суд в мире! Где найдешь еще такой?
oneoretwo 03 сентября 2018 | 23:19
...вот же сволоты развелось...
taranь 03 сентября 2018 | 23:22
Нет слов...
fmsf FMSF 03 сентября 2018 | 23:27
ПИПЕЦ!
Барина нельзя судить за смерть смердов.
СУКИ!!!
Следователя - в прессхату пожизненно, чтоб ненадолго.
grischa 03 сентября 2018 | 23:33
Слава России!
salut__521 03 сентября 2018 | 23:35
Це Мордор - проклято-проданная земля...