Глава ВТБ Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном за то, что назвал его уродом

Как сообщили в пресс-службе банка эмоциональное высказывание Костина, допущенное в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях России и Великобритании. В какой форме Костин извинился перед бывшим главой британского МИДа, не уточняется.