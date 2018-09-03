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23:01, 03 сентября 2018

Глава ВТБ Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном за то, что назвал его уродом

Как сообщили в пресс-службе банка эмоциональное высказывание Костина, допущенное в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях России и Великобритании. В какой форме Костин извинился перед бывшим главой британского МИДа, не уточняется.

Комментарии

13

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malinskii 03 сентября 2018 | 23:04

русские не извиняются.....

ze_danil 03 сентября 2018 | 23:15

malinskii: оне колеблются с линией партии

don_ballon 03 сентября 2018 | 23:11

Ну, не знаю, как на женский вкус душка Боря Джонсон, но уж не полной образине Костину его уродом костерить. Да и извиняться глупо-тупо, ибо мистер Джонсон хрен знакт какого-то там Костина и ему глубоко насрать на МГИМО.

antiboh 03 сентября 2018 | 23:17

don_ballon: вотыменно

bozk 03 сентября 2018 | 23:12

Подворотня

(комментарий скрыт)

eyjafjallajoekull 03 сентября 2018 | 23:20

Два политтехнологических приема новой России (из моей книги: "Современная российская политтехнология"): 1. В широкую российскую аудиторию вбрасывается какое-либо бездоказательное раздутое обвинение или оскорбление и затем, по-тихому дезавуируется, но уже для небольшой группки, тем, кому уж очень интересно. Примеры: На аудиторию в десятки миллионов человек: 1. Немцов, Милов и Рыжков поураганили на миллиарды в 90-х". По иску в суде для нескольких десятков человек: "Это была шутка"; 2. "У Ходорковского руки по локоть в крови"-дело так и не завели, так как не было предмета расследования; 3. "Браудер перевел 400 миллионов долларов в избирательный фонд Хиллари Клинтон"-для нескольких человек, которым ну очень интересно: "Это была небольшая ошибка в цмфрах-не 400 млн., а 400 тыс. (спойлер: и этих денег не было). То же и с Костиным-снял урожай аплодисментов недалекой публики, а затем по тихому, типа извинился. Борис Джонсон, конечно это все съест-в этом и есть слабость современных западных политиков.

opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 23:23

Костин из себя лепит Аполлона?

neon999 03 сентября 2018 | 23:25

Моське и положено обгавкивать слона. Но с какого бодуна она решила извиняться ?
Прищемили чего-нибудь ?

homermp 03 сентября 2018 | 23:26

Гопник из подворотни - герой нашего времени.

mozhem_povtorit 03 сентября 2018 | 23:28

А почему извинился, тот обещал ему п-ды дать?

mppv 03 сентября 2018 | 23:29

Дак а в чём суть извинений?
"Урод" - не повод для обид, вот он такой, этот Борис уродился, тем более толераст.
Этот ... Костин (сам ...?) должен, желая нанести оскорбление, использовать иные обидные сравнения, но никак не с лицом ограниченной дееспособности.

grishakras 03 сентября 2018 | 23:36

Иногда, смотришь на рожу , на тело " жирное в утесах" , и понимаешь. , что верить нельзя..

kaputvsemu 03 сентября 2018 | 23:38

То, что Андрей Костин видит ежедневно в зеркале, вызывает в его голове это самое определение.
Поэтому в "минуту слабости" у Андрея Костина просто случился перенос на ни в чём не повинного Бориса Джонсона.

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