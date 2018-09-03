Корабль «Союз», пристыкованный к МКС, был поврежден изнутри сверлом

Это сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, дело чести корпорации «Энергия» найти того, кто это сделал. Рогозин отметил, что, судя по всему, воздействие на обшивку было неуверенной рукой, поэтому, вероятно, это какая-то технологическая ошибка одного из сотрудников. При этом глава Роскосмоса добавил, что версия об умышленном действии дрелью тоже рассматривается. Где было сделано отверстие – на Земле или в космосе, пока точно не известно. Именно оно стало причиной утечки воздуха на МКС, которое произошло в четверг.