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23:00, 03 сентября 2018

Корабль «Союз», пристыкованный к МКС, был поврежден изнутри сверлом

Это сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, дело чести корпорации «Энергия» найти того, кто это сделал. Рогозин отметил, что, судя по всему, воздействие на обшивку было неуверенной рукой, поэтому, вероятно, это какая-то технологическая ошибка одного из сотрудников. При этом глава Роскосмоса добавил, что версия об умышленном действии дрелью тоже рассматривается. Где было сделано отверстие – на Земле или в космосе, пока точно не известно. Именно оно стало причиной утечки воздуха на МКС, которое произошло в четверг.

Комментарии

19

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mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 23:02


Возможно, дырку в корпусе пробил пьяный космонавт полковник Лев Андропов из "Армагедона?
Когда чинил с помощью кувалды оборудование.

gonduras_on_colyma 03 сентября 2018 | 23:10

Бригада следственного комитета уже прибыла на борт для расследования диверсии?
Сверло Яроша уже найдено?
Или, может, это окаянный колорадский жук?

alex1890 03 сентября 2018 | 23:19

gonduras_on_colyma: Изнутри поврежден сверлом, а снаружи поклеван бакланом.

gonduras_on_colyma 03 сентября 2018 | 23:21

alex1890: Не подсказывайте следственному комитету, должны сами догадаться.

antiboh 03 сентября 2018 | 23:02

найти того, кто это сделал.//
Неужто Сам? Не ,пацаны,лучше не ищите..

a_z_bookin 03 сентября 2018 | 23:09

https://youtu.be/w_-rxY-4zHU

agamasat 03 сентября 2018 | 23:12

Повесить на американцев, что они просверлили дырку снаружи, не удалось по причине слишком явной глупости?)

mppv 03 сентября 2018 | 23:15

agamasat:
Они хотели сбежать

jetsam 03 сентября 2018 | 23:13

надо же. как только рубль упал, так сразу снаружи
зеленые человечки просверлили наш корабь.
последний.
не дали с колен встать. падлы..

beobachter 03 сентября 2018 | 23:15

https://echo.msk.ru/news/2271206-echo.html версия об умышленном действии дрелью тоже рассматривается.
Это самая главная версия Рогозина. Он слышал, как террорист-смертник при сверлении кричал Аллах акбар...

grishakras 03 сентября 2018 | 23:16

Высокие технологии 21 века демонстрирует Рогозин. Пипец начальнички . А заканчивали ли они среднюю школу?

begly_ 03 сентября 2018 | 23:18

Рогозин признался честно, что Союз продырявили сами, а это многого стоит. Вот с этой честности когда то и оттолкнулся Гагарин, сказав: ПОЕХАЛИ!

piterrr 03 сентября 2018 | 23:18

да жвачкой бы заклеили и всё..

iskateli 03 сентября 2018 | 23:20

Аналогичный случай был на крыше Зенит-Арены. Там вину устами вице-губернатора возложили на бакланов. Надо и здесь бакланов поискать.

kunst54 03 сентября 2018 | 23:22

Дырка сделана неуверенной рукой. Неужели это были девочки и мальчики из "Нового величия"?

kisa2000 03 сентября 2018 | 23:33

kunst54: скорее Маккейн пролетая на небеса подшутил

neon999 03 сентября 2018 | 23:22

Ага, это вредители где-то завелись. Щас, даже найдут какого-нибудь таджика, который во всем признается.

josephine 03 сентября 2018 | 23:25

Куда же ви смотрэли, тов. Рогозин?

(комментарий скрыт)

cite 03 сентября 2018 | 23:28

Мозг рогозина поврежден путинизмом.

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