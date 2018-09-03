В ФСБ заявили, что к убийству Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы
Об этом представитель ведомства сказал «Интерфаксу». По его словам, сотрудники ФСБ находятся в Донецке и готовы помочь в расследовании.
Глава самопровозглашенной ДНР погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар». Накануне «Новая газета» написала, что в последнее время Захарченко перестал устраивать Москву, поскольку хотел контролировать все финансовые потоки.
Комментарии21
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edun1952 03 сентября 2018 | 22:37
А Дудаев,чем пушистей был...
gonduras_on_colyma 03 сентября 2018 | 23:02
// В ФСБ заявили, что к убийству Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы //
Здесь согласен, причастны.
Если бы СБУ вовремя повязала будущего курмаршала, то он бы сейчас живьём сидел в украинской тюрьме, а не сидел в одном смоляном котле с друганом Кобздоном.
boooben 03 сентября 2018 | 23:22
Рад за СБУ, если так. Только нужно уже расширять зону действия.
agamasat 03 сентября 2018 | 22:38
Находятся в ДНР... Как говорил Бастрыкин: я тебя убью, а потом сам же и буду расследовать это преступление. По всей видимости, данная установка действует и для ФСБ.
sergei_ilyich 03 сентября 2018 | 22:38
Только не СепАр, а СЕпар- это хоть название кафе, хоть сепаратистов на Донбассе.
oneoretwo 03 сентября 2018 | 22:42
...авыдокажите...
podwodnik 03 сентября 2018 | 22:46
"...сотрудники ФСБ находятся в Донецке и готовы помочь в расследовании...".
Два вопроса:
- если пока только "готовы помочь", то откуда знают результат?
- что делают сотрудники российской спецслужбы на территории Украины (официально признанной Россией) и по чьему приглашению они туда въехали?
opupevshy 03 сентября 2018 | 22:54
Бинго! Шах и мат!...
kryimzdick 03 сентября 2018 | 22:59
opupevshy: грохнули допустим и правильно сделали. Земля горит под ногами путинских бандитов
vedma2017 03 сентября 2018 | 22:59
Они себя "украинскими спецслужбами" считают ?
eyjafjallajoekull 03 сентября 2018 | 23:02
Есть неопровержимые факты? Ну, то есть должны быть такие факты, которые на порядок превышают результаты расследования по делу Литвиненко или по Боингу-ведь в России считают, что это все фейк. То есть, сейчас тщательное расследование также должно занять несколько лет после чего в Украине должны заявить: "Ну и что, это вы называете расследованием?"
salut__521 03 сентября 2018 | 23:03
Фсбэшники в Лугандоне не зря нарисовались. А не рязанским ли сахарком попотчевали удельного князька бравые спецслужники?..
mavviomi 03 сентября 2018 | 23:03
Если так, то украинские спецслужбы все правильно сделали. Вооруженных террористов нужно уничтожать.
fresh_breeze 03 сентября 2018 | 23:03
"В ФСБ заявили, что к убийству Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы"
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Уже теплее. Как говорится, привет минским договорённостям.
malinskii 03 сентября 2018 | 23:08
а ведь кто-то загремит под видом укр.террористов.
mavviomi 03 сентября 2018 | 23:21
malinskii: загремят кац. террористы. Самый главный уже гремит...
beobachter 03 сентября 2018 | 23:21
https://echo.msk.ru/news/2271198-echo.html По его словам, сотрудники ФСБ находятся в Донецке и готовы помочь в расследовании.
А результаты расследования ФСБ уже известны: к убийству причастны украинские спецслужбы....
eduard53 03 сентября 2018 | 23:24
Чесслово, даже не знаю, чтО должно произойти в России, чтобы можно было поверить
хоть одному слову кремле-гэбья ...
neon999 03 сентября 2018 | 23:30
Какое неожиданное заявление. КМБУ.
opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 23:32
Не успели опросить и допросить но уже заявили, что к уничтожению сепара-бандюгана имеют отношение спецслужбы Украины! Видимо вычисляют и определят преступников по звёздам.
sem006747 03 сентября 2018 | 23:32
А что , неужели у ФСБ были какие то другие варианты?