// В ФСБ заявили, что к убийству Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы //

Об этом представитель ведомства сказал «Интерфаксу». По его словам, сотрудники ФСБ находятся в Донецке и готовы помочь в расследовании.

Глава самопровозглашенной ДНР погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар». Накануне «Новая газета» написала, что в последнее время Захарченко перестал устраивать Москву, поскольку хотел контролировать все финансовые потоки.