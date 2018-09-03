Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что отверстие в корабле «Союз» просверлили дрелью в космосе
Он отметил, что специальная комиссия сейчас изучает, было ли это ошибкой или преднамеренным действием, — передает РИА. Рогозин добавил, что было «несколько попыток воздействия сверлом».
В четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил ее источник в пристыкованном космическом корабле «Союз». Отверстие закрыли специальным герметиком.
Комментарии27
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agamasat 03 сентября 2018 | 22:35
никак инопланетяне постарались?)
gonduras_on_colyma 03 сентября 2018 | 22:56
agamasat: Нет, это гад Обама уже и туда добрался.
opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 23:00
gonduras_on_colyma: Может быть, не дрелью а коловоротом ?
opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 23:02
opiatnovyi63: Рогозин на самом деле пустозвон и позёр, а также прожектёр!
yurhip 03 сентября 2018 | 22:36
Причем сверлили снаружи.
antiboh 03 сентября 2018 | 23:00
yurhip: Ессессина,снутря минвата всяка обои...хрен доберёшься сверлой.
pinkas 03 сентября 2018 | 22:36
Да, Рогозин в натуральном виде- МУДАК в космическом масштабе.
remote456 03 сентября 2018 | 22:36
Порошенко с дрелью тайно вылетал на земную орбиту. Ждем откровений "политолога" Маркина.
balamuto 03 сентября 2018 | 22:38
Димка Батутов на самом деле дебил или прикидывается?
Космонавты специально просверлили дырку в корабле, чтобы умереть героями как Добровольский, Волков, Пацаев.? Ну-ну.
oneoretwo 03 сентября 2018 | 22:39
...зарапортовался... ждем-с версию № 10...
nichirin 03 сентября 2018 | 22:42
Ну конечно, проще строить конспирологические теории про серых и не очень человечков с дрелью в космосе, нежели признать недоработки и дефекты в производстве своих аппаратов.
mppv 03 сентября 2018 | 22:43
Герметик "Новичок"
asyrj 03 сентября 2018 | 22:45
гвоздиком проковыряли. мериканцы.
don_ballon 03 сентября 2018 | 22:45
По закону жанра, отверстие просверлил шпион Горелов, а пальцем заткнул его старшина Сковрешня, на самом деле-майор ФСБ.
olban82 03 сентября 2018 | 22:48
Зря Наркоконтроль расформировали. Ох, зря.
salut__521 03 сентября 2018 | 22:49
Ну вроде взрослый путриотический индивидуум, а дурак дураком...
bekipp 03 сентября 2018 | 22:52
Кругом враги.
endymion 03 сентября 2018 | 22:52
Даже в космосе кто-то сверлит стены!))
timber_head 03 сентября 2018 | 22:52
А чё? Нормальное оправдание и для Путина, и для пипла. "Мировая закулиса, сплотившаяся супротив Вставшей С Колен", ктоб сомневался.
xrmosom 03 сентября 2018 | 22:53
Всю ночь сверлили,утром хозяин сверла придет.Я в шоке.
eyjafjallajoekull 03 сентября 2018 | 22:56
В итоге, очевидно выяснится, что виновником был Госдеп.
oleg_andreevich 03 сентября 2018 | 22:57
Опасно пользоваться дрелью в невесомости - не факт, что крутиться будет сверло,
batment 03 сентября 2018 | 22:57
Это еще Рогозину чувак с "болгаркой" в видениях не являлся....
zloy_sok 03 сентября 2018 | 22:57
Обама космонавт? Похоже не весь героин тогда выловили в посольстве.....
vedma2017 03 сентября 2018 | 23:02
Инопланетяне насолили рогозину ??
ЗЫ: почему его у психиатра не проверили, прежде чем на работу взять ??
flyingduchman 03 сентября 2018 | 23:15
Почему этот сюрреалист до сих пор руководит космической отраслью???
flyingduchman 03 сентября 2018 | 23:18
Почему этот сюрреалист до сих пор на своем месте??