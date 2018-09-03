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22:30, 03 сентября 2018

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что отверстие в корабле «Союз» просверлили дрелью в космосе

Он отметил, что специальная комиссия сейчас изучает, было ли это ошибкой или преднамеренным действием, — передает РИА. Рогозин добавил, что было «несколько попыток воздействия сверлом».

В четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил ее источник в пристыкованном космическом корабле «Союз». Отверстие закрыли специальным герметиком.

Комментарии

27

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agamasat 03 сентября 2018 | 22:35

никак инопланетяне постарались?)

gonduras_on_colyma 03 сентября 2018 | 22:56

agamasat: Нет, это гад Обама уже и туда добрался.

opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 23:00

gonduras_on_colyma: Может быть, не дрелью а коловоротом ?

opiatnovyi63 03 сентября 2018 | 23:02

opiatnovyi63: Рогозин на самом деле пустозвон и позёр, а также прожектёр!

yurhip 03 сентября 2018 | 22:36

Причем сверлили снаружи.

antiboh 03 сентября 2018 | 23:00

yurhip: Ессессина,снутря минвата всяка обои...хрен доберёшься сверлой.

pinkas 03 сентября 2018 | 22:36

Да, Рогозин в натуральном виде- МУДАК в космическом масштабе.

remote456 03 сентября 2018 | 22:36

Порошенко с дрелью тайно вылетал на земную орбиту. Ждем откровений "политолога" Маркина.

balamuto 03 сентября 2018 | 22:38

Димка Батутов на самом деле дебил или прикидывается?
Космонавты специально просверлили дырку в корабле, чтобы умереть героями как Добровольский, Волков, Пацаев.? Ну-ну.

oneoretwo 03 сентября 2018 | 22:39

...зарапортовался... ждем-с версию № 10...

nichirin 03 сентября 2018 | 22:42

Ну конечно, проще строить конспирологические теории про серых и не очень человечков с дрелью в космосе, нежели признать недоработки и дефекты в производстве своих аппаратов.

mppv 03 сентября 2018 | 22:43

Герметик "Новичок"

asyrj 03 сентября 2018 | 22:45

гвоздиком проковыряли. мериканцы.

don_ballon 03 сентября 2018 | 22:45

По закону жанра, отверстие просверлил шпион Горелов, а пальцем заткнул его старшина Сковрешня, на самом деле-майор ФСБ.

olban82 03 сентября 2018 | 22:48

Зря Наркоконтроль расформировали. Ох, зря.

salut__521 03 сентября 2018 | 22:49

Ну вроде взрослый путриотический индивидуум, а дурак дураком...

bekipp 03 сентября 2018 | 22:52

Кругом враги.

endymion 03 сентября 2018 | 22:52

Даже в космосе кто-то сверлит стены!))

timber_head 03 сентября 2018 | 22:52

А чё? Нормальное оправдание и для Путина, и для пипла. "Мировая закулиса, сплотившаяся супротив Вставшей С Колен", ктоб сомневался.

xrmosom 03 сентября 2018 | 22:53

Всю ночь сверлили,утром хозяин сверла придет.Я в шоке.

eyjafjallajoekull 03 сентября 2018 | 22:56

В итоге, очевидно выяснится, что виновником был Госдеп.

oleg_andreevich 03 сентября 2018 | 22:57

Опасно пользоваться дрелью в невесомости - не факт, что крутиться будет сверло,

batment 03 сентября 2018 | 22:57

Это еще Рогозину чувак с "болгаркой" в видениях не являлся....

zloy_sok 03 сентября 2018 | 22:57

Обама космонавт? Похоже не весь героин тогда выловили в посольстве.....

vedma2017 03 сентября 2018 | 23:02

Инопланетяне насолили рогозину ??

ЗЫ: почему его у психиатра не проверили, прежде чем на работу взять ??

flyingduchman 03 сентября 2018 | 23:15

Почему этот сюрреалист до сих пор руководит космической отраслью???

flyingduchman 03 сентября 2018 | 23:18

Почему этот сюрреалист до сих пор на своем месте??

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