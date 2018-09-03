Защита Алексея Малобродского обнаружила в материалах дела подложный документ...

Фальсификацию могли устроить следователи, заявила в Мосгорсуде адвокат Ксения Карпинская, передает РБК. Речь идет о протоколах осмотра предметов, изъятых при обысках по «делу «Седьмой студии». Малобродского и других фигурантов обвиняют в хищении средств, выделенных на спектакли. Своей вины он не признает.