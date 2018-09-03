Защита Алексея Малобродского обнаружила в материалах дела подложный документ
Фальсификацию могли устроить следователи, заявила в Мосгорсуде адвокат Ксения Карпинская, передает РБК. Речь идет о протоколах осмотра предметов, изъятых при обысках по «делу «Седьмой студии». Малобродского и других фигурантов обвиняют в хищении средств, выделенных на спектакли. Своей вины он не признает.
Комментарии10
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oneoretwo 03 сентября 2018 | 22:35
...это не власть, это уголовники...
agamasat 03 сентября 2018 | 22:42
oneoretwo: а против уголовников нужна только физическая сила. Другого они ничего не поймут.(
patrikk_1 03 сентября 2018 | 22:58
Защита Алексея Малобродского обнаружила в материалах дела подложный документ...
Ещё бы, наверняка у этих животных из группы Кирилла Серебренникова, больше половины документов были фальшивками.
efilika 03 сентября 2018 | 23:35
patrikk_1: иди, поговори в рогозинские словоблюдия о дырках и кто там их ковыряет. Или об ужесточении контроля за НКО, которые ведут борьбу с ВИЧ и получают деньги из-за рубежа. Наверное. вообще закрыть надо. тебя там еще не было. Выскажись.
agamasat 03 сентября 2018 | 22:40
У нас все подложное, начиная с истории и заканчивая самой властью.(
olban82 03 сентября 2018 | 22:45
Что случилось с "Эхом"? Почему не указано, что он продюсер? Это же обязательно нужно писать, когда речь идёт об очередном уголовнике с красивым лицом!
abuvgrobu 03 сентября 2018 | 23:07
olban82: он незаменимый креатьивный директор и местами где-то даже и режиссёр.. (Что-то в последнее врямя при упоминании слова "режиссёр" так и тянет добавить "спёр")
oleg_andreevich 03 сентября 2018 | 22:51
Это Навальный подбросил - чтобы дискредитировать российскую судебную систему. Помните передачу на РТР? Там рассказали, как Навальный заставил надзирателей убить Магницкого. Все вскрылось, когда начальник охраны Березовского вывез из Украины захваченные нашими спецслужбами сервера ЦРУ и печатные машинки которые печатают по-английски с ошибками. Смотрите федеральные каналы ТВ и слушайте ВестиFM - там говорят правду.
abuvgrobu 03 сентября 2018 | 23:03
Любыми путями пытается выкрутиться, ворёнок.. Да.. А он, вроде как, при смерти находился, судя по взвизгиваниям различного рода либеральной пидарисни.. Что, на поправку пошел ?..
neon999 03 сентября 2018 | 23:33
Никогда такого не было, и вот опять.