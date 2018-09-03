В Екатеринбурге семнадцатилетней школьнице отказались продавать книги Маяковского, Бродского и Есенина
Это произошло из-за того, что сборники стихов были помечены маркировкой 18+.
Старшекласснице Алисе не продали книги известных поэтов сразу в трех магазинах. В интервью агентству «Новый день» она рассказала, что продавцы потребовали паспорт, а после того как увидели, что девушке еще не исполнилось 18, были непреклонны. При этом Алисе, по ее словам, не помог довод о том, что стихотворения Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Сергея Есенина входят в школьную программу. Между тем в сети магазинов «Читай-город», где несовершеннолетняя девушка пыталась купить сборники, пояснили, что магазины не могут действовать по-другому. Представитель компании в интервью «Коммерсант FM» сказал, что продавцы выполняют закон о защите детей от вредной информации. В свою очередь, глава пиар-службы «Читай-города» Елена Абрамова сказала, что производитель сам ставит маркировку книжной продукции. За несоблюдение закона, по ее словам, можно получить штраф или наказание в виде приостановки работы магазина.
Как отмечает газета «Коммерсантъ», два года назад в столичном магазине «Библио-глобус» произошел схожий инцидент. Восьмикласснику отказались продавать роман Виктора Гюго «Человек, который смеется», сославшись на маркировку 16+.
Комментарии15
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peresvet73 03 сентября 2018 | 22:12
А на книгах о Путине, какая маркировка?
akademik_ugarov_56 03 сентября 2018 | 22:14
Вы любите розы?
А я на них срал!
Стране нужны паровозы!
Нам!
Нужен!
Металл!
aleks50 Алексей Клубников 03 сентября 2018 | 22:24
peresvet73: Рекомендовано для сельского сортира.
aleks50 Алексей Клубников 03 сентября 2018 | 22:15
В путляндии ещё запрет на чтение введут. Кстати библию или коран почему то читать можно. Человеко ненавистничество и призывы к убийствам в этих книжках никого из запрещалок что то не коробят.
efilika 03 сентября 2018 | 22:15
Чем дальше прогресс в Европе, США, Японии, тем сильнее увязаем в средневековье. Дальше терпеть будем?
drgonish 03 сентября 2018 | 22:46
efilika:
{Чем дальше прогресс в Европе, США, Японии, тем сильнее увязаем в средневековье. ]
Дык, а откуда все эти инновации с маркировкой c 18+?
Если бы вы хотели прогресса, сохранили бы СССР. Тогда может быть в Японии инженеры Панасоника не пытались делать сеппуку, из-за невыносимого позора по поводу того, что все их "высокие технологии" базируются на украденном в СССР. Погуглите про Пирато Хурава, если интересно.
s_gitin 03 сентября 2018 | 22:18
Идиотизм на марше!
kryimzdick 03 сентября 2018 | 22:19
Она бы еще Маркиза Де Сада попросила. Маяковский - суицид и триолизм, Есенин - суицид и гомосексуализм, Бродский вообще эмигрировал
akademik_ugarov_56 03 сентября 2018 | 22:24
kryimzdick:
В Чуковский?
Взять хотя бы Тараканище.
В лесу была законная власть, порядок, единый для всех закон.
И вдруг какая-то кенгуру начала подстрекательство.
Это же призывы, прямые к свержению всенародного правительства.
kryimzdick 03 сентября 2018 | 22:28
akademik_ugarov_56: принесите ко мне ваших детушек, я их нынче в пупок поцелую
basel812 03 сентября 2018 | 22:20
"Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы."
"451 градус по Фаренгейту". Рэй Дуглас Брэдбери.
abuvgrobu 03 сентября 2018 | 22:20
Край непуганых идиотов..
koshkaedu 03 сентября 2018 | 22:31
Что за гвалд? Попросить маму-папу-бой-френда не может?
nichirin 03 сентября 2018 | 22:34
Совершенно правильно, не стоит будоражить стерильный неокрепший мозг чужими умными мыслЯми, а то вдруг что-то радикально-оппозиционное удумает, пусть лучше смотрит дораму про пучина по советскому телевидению и ни о чём не думает, кроме своих женских обязанностей перед родинкой.
duremar 03 сентября 2018 | 22:52
правильно, а то еще читать научится