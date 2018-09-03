В Екатеринбурге семнадцатилетней школьнице отказались продавать книги Маяковского, Бродского и Есенина

Это произошло из-за того, что сборники стихов были помечены маркировкой 18+.

Старшекласснице Алисе не продали книги известных поэтов сразу в трех магазинах. В интервью агентству «Новый день» она рассказала, что продавцы потребовали паспорт, а после того как увидели, что девушке еще не исполнилось 18, были непреклонны. При этом Алисе, по ее словам, не помог довод о том, что стихотворения Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Сергея Есенина входят в школьную программу. Между тем в сети магазинов «Читай-город», где несовершеннолетняя девушка пыталась купить сборники, пояснили, что магазины не могут действовать по-другому. Представитель компании в интервью «Коммерсант FM» сказал, что продавцы выполняют закон о защите детей от вредной информации. В свою очередь, глава пиар-службы «Читай-города» Елена Абрамова сказала, что производитель сам ставит маркировку книжной продукции. За несоблюдение закона, по ее словам, можно получить штраф или наказание в виде приостановки работы магазина.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», два года назад в столичном магазине «Библио-глобус» произошел схожий инцидент. Восьмикласснику отказались продавать роман Виктора Гюго «Человек, который смеется», сославшись на маркировку 16+.