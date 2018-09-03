В МВД Чечни опровергли сообщения о задержании 40 жителей города Аргун

В пресс-службе ведомства эту информацию назвали «преднамеренной ложью». Ранее сайт «Кавказ.Реалии» сообщил, что с начала августа в Аргуне были задержаны десятки мужчин, от которых полицейские под пытками требовали признаться в участии в незаконных вооруженных формированиях. По сведениям этого сайта, аресты производились по распоряжению начальника отдела полиции Аюба Катаева, который недавно был отстранен от должности. Катаев упоминался также в материалах, связанных с пытками и преследованием геев в Чечне. Он был внесен в американский «список Магницкого».