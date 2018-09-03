В МВД Чечни опровергли сообщения о задержании 40 жителей города Аргун
В пресс-службе ведомства эту информацию назвали «преднамеренной ложью». Ранее сайт «Кавказ.Реалии» сообщил, что с начала августа в Аргуне были задержаны десятки мужчин, от которых полицейские под пытками требовали признаться в участии в незаконных вооруженных формированиях. По сведениям этого сайта, аресты производились по распоряжению начальника отдела полиции Аюба Катаева, который недавно был отстранен от должности. Катаев упоминался также в материалах, связанных с пытками и преследованием геев в Чечне. Он был внесен в американский «список Магницкого».
Комментарии2
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vladimirbelarus 03 сентября 2018 | 22:21
Что, было "всего" 39 человек, какие сорок? Рафик опять неуиноват?
timber_head 03 сентября 2018 | 23:00
vladimirbelarus: Не... 41