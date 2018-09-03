Минюст России разрабатывает законопроект, по которому осужденные смогут отбывать наказание вблизи места жительства
Ранее ЕСПЧ неоднократно призывал Россию заняться этим вопросом, но эта идея сопряжена с огромными трудностями. Об этом «Эху Москвы» сказала юрист международного правозащитного центра «мемориал» Татьяна Глушкова.
Одной из вспомогательных мер может стать отказ от назначения лишения свободы в тех случаях, когда в этом нет необходимости, добавила Татьяна Глушкова.
Комментарии2
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testmeter 03 сентября 2018 | 22:17
Ага да, смогут... Родина тебя не бросит! Скорее всего, согласно этому законопроекту места жительства осужденных, а также их родственников, будут переноситься (без сохранения прежнего жилья) в края вблизи мест отбытия наказания. В Магадан, Оренбург, Лабытнанги...
kp6ic 03 сентября 2018 | 22:28
кадыров и прочие будут довольны.