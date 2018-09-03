В Роскосмосе ищут, кто просверлил пристыкованный к МКС корабль «Союз»

Это могли сделать на земле или на орбите, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Отверстие в обшивке корабля стало причиной утечки воздуха на МКС в минувший четверг. Рогозин добавил, что найти виновника для корпорации «Энергия» — дело чести.