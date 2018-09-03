В Роскосмосе ищут, кто просверлил пристыкованный к МКС корабль «Союз»
Это могли сделать на земле или на орбите, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Отверстие в обшивке корабля стало причиной утечки воздуха на МКС в минувший четверг. Рогозин добавил, что найти виновника для корпорации «Энергия» — дело чести.
Комментарии34
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grigol331 03 сентября 2018 | 22:41
Эху за заголовок +100500!
А фраза "Это могли сделать на земле или на орбите" лишь чуть-чуть не дотягивает до ДАМовской "Денегнет".
natalia2108 03 сентября 2018 | 22:44
Сколько можно играть в дурдом, правда? Цивилизация под названием "Россия" схлопывается под натиском алчных идиотов.А все остальные, спокойно наблюдающие этот процесс тоже, выходит, идиоты.