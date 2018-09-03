Внуки испанского диктатора Франциско Франко требуют отменить его эксгумацию

Они обратились к омбудсмену, чтобы тот оспорил в Конституционном суде соответствующий правительственный декрет, — сообщает агентство EFE.

За перезахоронение останков Франко выступают представители социалистов. Они заявили, что мемориальный комплекс «Долина павших» должен стать местом примирения после гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.