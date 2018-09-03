В Подмосковье на организатора пикета против мусоросжигательного завода завели административное дело

Татьяну Павлову обвинили в нарушении установленного порядка проведения мероприятия. Это грозит штрафом в 20 тысяч рублей. В полиции утверждают, что численность пикета, который прошел в Наро-Фоминске накануне, превысила заявленное количество участников. По мнению самой Павловой, это произошло из-за провокаторов, которые действуют в интересах администрации города, — передает сайт «ОВД-инфо».