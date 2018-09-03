В банке ВТБ сообщили, что его глава Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном
Бывшего главу британского МИДа российский банкир назвал уродом. Как передает РБК, это произошло во время выступления в МГИМО по случаю начала учебного года. В пресс-службе банка сказали, что эмоциональное высказывание Костина вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях России и Великобритании. В какой форме Костин извинился перед Джонсоном – позвонил или направил письмо – не уточняется.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
xoxlodupa 03 сентября 2018 | 21:34
Ну извинятся это было лишнее ,борька уже привык и на правду не обижается !)
igorkot____1 03 сентября 2018 | 21:37
Чо с быдла взять. Как у рузке говорится, Бог простит.
gordy 03 сентября 2018 | 21:54
"В какой форме Костин извинился перед Джонсоном – позвонил или направил письмо – не уточняется."
Не поможет: на британской границе Костина будет ждать вечно опущенный шлагбаум?
balamuto 03 сентября 2018 | 22:04
Костин навострил лыжи на запад. 100%.
ronin1408 03 сентября 2018 | 22:04
посмотрите на акции ВТБ. Они всё падают. Изначально они стоили 7 коп, а теперь 4 коп.
Из этого ясно кто урод!
Если бы Председателем ВТБ назначили мартышку, было бы не хуже.
Хотя ТОТ, кто назначил суть обер урод
golovneli 03 сентября 2018 | 21:38
Ха,ха,ха..гос.Костину, думаю больше не будут ждать в Великобритании. Вот он и забеспокоился.
aallttoo 03 сентября 2018 | 21:39
Быдлокостин извинился. Оно что, в зеркало посмотрело?
aannin Александр Аннин 03 сентября 2018 | 21:40
Читал сейчас рассказы Аверченко, написанные им вскоре после революции. Почитайте! Точно такое же быдло и хамло тогда пришло к власти в России. А кто был интеллигентом и пошел служить эьлй власти - те тоже тогда быстренько обыдлячились. Без энтогоникак не воззможно-с.
komandarm___1968 03 сентября 2018 | 21:41
- Борис, ты - урод!
- Никогда не называй меня уродом!
- Извини, дефективный...
))
nuya 03 сентября 2018 | 21:46
Позорище, блть! Деградация на самом "высоком" уровне!
Как стыдно за страну!
alex55 03 сентября 2018 | 21:52
Господа даже не подозревают, какими "эмоциональными высказываниями" кроет их родное население, и чем для них закончится "глубокое разочарование" этого самого населения в самое ближайшее время....