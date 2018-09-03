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21:30, 03 сентября 2018

В банке ВТБ сообщили, что его глава Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном

Бывшего главу британского МИДа российский банкир назвал уродом. Как передает РБК, это произошло во время выступления в МГИМО по случаю начала учебного года. В пресс-службе банка сказали, что эмоциональное высказывание Костина вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях России и Великобритании. В какой форме Костин извинился перед Джонсоном – позвонил или направил письмо – не уточняется.

Комментарии

11

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xoxlodupa 03 сентября 2018 | 21:34

Ну извинятся это было лишнее ,борька уже привык и на правду не обижается !)

igorkot____1 03 сентября 2018 | 21:37

Чо с быдла взять. Как у рузке говорится, Бог простит.

gordy 03 сентября 2018 | 21:54

"В какой форме Костин извинился перед Джонсоном – позвонил или направил письмо – не уточняется."

Не поможет: на британской границе Костина будет ждать вечно опущенный шлагбаум?

balamuto 03 сентября 2018 | 22:04

Костин навострил лыжи на запад. 100%.

ronin1408 03 сентября 2018 | 22:04

посмотрите на акции ВТБ. Они всё падают. Изначально они стоили 7 коп, а теперь 4 коп.
Из этого ясно кто урод!
Если бы Председателем ВТБ назначили мартышку, было бы не хуже.
Хотя ТОТ, кто назначил суть обер урод

golovneli 03 сентября 2018 | 21:38

Ха,ха,ха..гос.Костину, думаю больше не будут ждать в Великобритании. Вот он и забеспокоился.

aallttoo 03 сентября 2018 | 21:39

Быдлокостин извинился. Оно что, в зеркало посмотрело?

aannin Александр Аннин 03 сентября 2018 | 21:40

Читал сейчас рассказы Аверченко, написанные им вскоре после революции. Почитайте! Точно такое же быдло и хамло тогда пришло к власти в России. А кто был интеллигентом и пошел служить эьлй власти - те тоже тогда быстренько обыдлячились. Без энтогоникак не воззможно-с.

komandarm___1968 03 сентября 2018 | 21:41

- Борис, ты - урод!
- Никогда не называй меня уродом!
- Извини, дефективный...
))

nuya 03 сентября 2018 | 21:46

Позорище, блть! Деградация на самом "высоком" уровне!
Как стыдно за страну!

alex55 03 сентября 2018 | 21:52

Господа даже не подозревают, какими "эмоциональными высказываниями" кроет их родное население, и чем для них закончится "глубокое разочарование" этого самого населения в самое ближайшее время....

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