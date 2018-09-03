В банке ВТБ сообщили, что его глава Андрей Костин извинился перед Борисом Джонсоном

Бывшего главу британского МИДа российский банкир назвал уродом. Как передает РБК, это произошло во время выступления в МГИМО по случаю начала учебного года. В пресс-службе банка сказали, что эмоциональное высказывание Костина вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях России и Великобритании. В какой форме Костин извинился перед Джонсоном – позвонил или направил письмо – не уточняется.