Минюст предложил ужесточить контроль за НКО, которые ведут борьбу с ВИЧ и получают деньги из-за рубежа

Такие организации должны направлять уведомления ведомству. Их будут рассматривать в течение месяца, а затем либо дадут согласие на работу в России, либо в этом откажут. Если НКО продолжит работу по профилактике ВИЧ после отказа, то будет ликвидировано. Такой законопроект опубликован для общественного обсуждения. По данным Федерального центра борьбы со СПИДом с диагнозом ВИЧ живут почти миллион россиян.