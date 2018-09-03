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21:30, 03 сентября 2018

Минюст предложил ужесточить контроль за НКО, которые ведут борьбу с ВИЧ и получают деньги из-за рубежа

Такие организации должны направлять уведомления ведомству. Их будут рассматривать в течение месяца, а затем либо дадут согласие на работу в России, либо в этом откажут. Если НКО продолжит работу по профилактике ВИЧ после отказа, то будет ликвидировано. Такой законопроект опубликован для общественного обсуждения. По данным Федерального центра борьбы со СПИДом с диагнозом ВИЧ живут почти миллион россиян.

Комментарии

12

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nikols11 03 сентября 2018 | 21:35

Идиоты !!! Откройте сайт Перебои.ру http://pereboi.ru Вкладка "Полученные Сообщения".Во многих регионах нехватка бесплатных лекарств для лечения ВИЧ,тестов на Вирусную Нагрузку,CD4 клетки.Сергей.Добровольный помощник движения "Пациентский Контроль".

gordy 03 сентября 2018 | 21:52

Из серии: хочу казню, хочу - милую?

balamuto 03 сентября 2018 | 22:00

Враги.

aallttoo 03 сентября 2018 | 21:43

И правильно!!!
Не позволим иностранным агентам лечить наших ВИЧ-инфицированных
Не позволим иностранным агентам лечить наших больных дабетом!
Не позволим иностранным агентам лечить наших детей!
Не позволим иностранцам усыновлять и лечить наших не нужных нам детей!

Убьём их сами

glotze7 03 сентября 2018 | 21:55

aallttoo: Убьем - полбеды, а вот заразим полстраны - это цель. Нужно это население уничтожать, а НКО - мешают власти.

hastings 03 сентября 2018 | 21:46

При Сталине ВИЧа почему то не было.

ensebeo 03 сентября 2018 | 22:05

hastings: ни ВИЧа, ни секса не было. И жополизам тоже сроки регулярно давали. А сейчас по 11.80 платят.

natayak 03 сентября 2018 | 21:49

Ну ясное дело. Чего это они к нашим больным пристают. Мы и сами из вылечим, правда же? И боженька поможет, так и по телеку говорили. И алтайские травы.

timbuktu 03 сентября 2018 | 21:50

типа.вот не дай бог вылечите спид без нашего ведома!

mppv 03 сентября 2018 | 22:01

А ВИЧ они с деньгами получают, как раньше?

alena01 03 сентября 2018 | 22:01

Глупость???
Не думаю...

i_c_e 03 сентября 2018 | 22:04

Давно пора вернуться к корням — лучше сдохнуть, чем получить помощь из-за границы. Так победим!

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