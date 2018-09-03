Минюст предложил ужесточить контроль за НКО, которые ведут борьбу с ВИЧ и получают деньги из-за рубежа
Такие организации должны направлять уведомления ведомству. Их будут рассматривать в течение месяца, а затем либо дадут согласие на работу в России, либо в этом откажут. Если НКО продолжит работу по профилактике ВИЧ после отказа, то будет ликвидировано. Такой законопроект опубликован для общественного обсуждения. По данным Федерального центра борьбы со СПИДом с диагнозом ВИЧ живут почти миллион россиян.
Комментарии12
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nikols11 03 сентября 2018 | 21:35
Идиоты !!! Откройте сайт Перебои.ру http://pereboi.ru Вкладка "Полученные Сообщения".Во многих регионах нехватка бесплатных лекарств для лечения ВИЧ,тестов на Вирусную Нагрузку,CD4 клетки.Сергей.Добровольный помощник движения "Пациентский Контроль".
gordy 03 сентября 2018 | 21:52
Из серии: хочу казню, хочу - милую?
balamuto 03 сентября 2018 | 22:00
Враги.
aallttoo 03 сентября 2018 | 21:43
И правильно!!!
Не позволим иностранным агентам лечить наших ВИЧ-инфицированных
Не позволим иностранным агентам лечить наших больных дабетом!
Не позволим иностранным агентам лечить наших детей!
Не позволим иностранцам усыновлять и лечить наших не нужных нам детей!
Убьём их сами
glotze7 03 сентября 2018 | 21:55
aallttoo: Убьем - полбеды, а вот заразим полстраны - это цель. Нужно это население уничтожать, а НКО - мешают власти.
hastings 03 сентября 2018 | 21:46
При Сталине ВИЧа почему то не было.
ensebeo 03 сентября 2018 | 22:05
hastings: ни ВИЧа, ни секса не было. И жополизам тоже сроки регулярно давали. А сейчас по 11.80 платят.
natayak 03 сентября 2018 | 21:49
Ну ясное дело. Чего это они к нашим больным пристают. Мы и сами из вылечим, правда же? И боженька поможет, так и по телеку говорили. И алтайские травы.
timbuktu 03 сентября 2018 | 21:50
типа.вот не дай бог вылечите спид без нашего ведома!
mppv 03 сентября 2018 | 22:01
А ВИЧ они с деньгами получают, как раньше?
alena01 03 сентября 2018 | 22:01
Глупость???
Не думаю...
i_c_e 03 сентября 2018 | 22:04
Давно пора вернуться к корням — лучше сдохнуть, чем получить помощь из-за границы. Так победим!