Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хотела бы стать гражданкой России

Она сообщила, что прописана в Москве, и напомнила о своих русских корнях, — передает ТАСС. Орнелла Мути приехала в Россию для участия в балете «Хрустальный дворец».

В прошлом году суд приговорил ее к штрафу в 500 евро и условному тюремному сроку на полгода за подделку больничного ради благотворительного ужина в Петербурге, на котором был президент Владимир Путин.