Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хотела бы стать гражданкой России
Она сообщила, что прописана в Москве, и напомнила о своих русских корнях, — передает ТАСС. Орнелла Мути приехала в Россию для участия в балете «Хрустальный дворец».
В прошлом году суд приговорил ее к штрафу в 500 евро и условному тюремному сроку на полгода за подделку больничного ради благотворительного ужина в Петербурге, на котором был президент Владимир Путин.
Комментарии20
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nikolashin2017 03 сентября 2018 | 21:09
еще одна пропащая душа,
не взявшая за это ни гроша...
tvitov66 03 сентября 2018 | 21:13
nikolashin2017: нацЛидер без сексскандала не даёт ... пачпорта престарелым актерам!
akrayzler 03 сентября 2018 | 22:05
tvitov66: Так это родычка МУдко и Пути на
igorrrpadlowitchs 03 сентября 2018 | 21:16
nikolashin2017: всё проср..ла у себя в Италии и решила на халяву в рашке постоловаться, за счёт местных дурачков!
fig_vvam 03 сентября 2018 | 21:22
igorrrpadlowitchs: Еще одна списанная престарелая актриса надеется на шермака квартирку в России отхапать.
Её отец — неаполитанец, мать — балтийская немка из Эстонии.
Это называется русские корни?
nelibermot20 03 сентября 2018 | 21:28
"постоловаться, за счёт местных дурачков!"
igorrrpadlowitchs: а к вам почему-то за тем же самым только бабченки едут
grigol331 03 сентября 2018 | 21:37
nelibermot20:
Что-то девушка поторопилась, ей всего-то 63. Какбы рановато для маразма.
shakhtar 03 сентября 2018 | 21:09
Дык и в России все хотят стать гражданами Москвы
sadda 03 сентября 2018 | 21:13
Что-то когда молоды и успешны не вспоминают о своих русских корнях и не горят желанием жить в России.
goodman 03 сентября 2018 | 21:15
Про больничный вовремя вспомнили: будет гвоздь следующего выпуска новой программы Соловьева!
polsan 03 сентября 2018 | 21:17
Будет тебе, Арнелка, паспорт Российский. Можешь не сомневаться! ))
contsignal 03 сентября 2018 | 21:20
Дедушка и бабушка актрисы родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Эстонию, где после установления в России советской власти родилась мать будущей звезды
hz6691 03 сентября 2018 | 21:20
Квартира Депардье в Саранске освободилась, можно заселять.
zolingen 03 сентября 2018 | 21:22
Престарелая шалава.
. Последний шанс подработать.
janychar 03 сентября 2018 | 21:23
И какие проблемы? Там паспорта налево и направо раздают. Даже тем, кто подделывает документы.
gelont 03 сентября 2018 | 21:25
Все флаги будут в гости к нам ! Добро пожаловать мародеры , клептоманы , насильники , воровки на доверии , вышедшие в тираж актеры , актрисы , спортсмены и прочие сливки общества . Гости на балу у Воланда .
abborigen 03 сентября 2018 | 21:29
То одна экс звезда, то то другая...Огласите, пажаста, весь список.
grigol331 03 сентября 2018 | 21:44
abborigen:
Торопиться не надо, вдруг какая знаменитость из списка возьмет да и помрет или посадят ее. Поклонники будут очень разочарованы.
piter_ug 03 сентября 2018 | 21:32
//для участия в балете «Хрустальный дворец».//
Ей гораздо больше подошла бы роль Гоголевской Коробочки.
salut__521 03 сентября 2018 | 21:47
Да пусть хоть станет любимой женой фюрера, нам то что. Кстати путину пора подумать о спутнице жизни, а то никто на исходе жизни на колу стакан воды не поднесёт...