Полиция взорвала подозрительную машину возле здания Би-би-си в Лондоне
Как пишет газета «Сан», был использован самоходный робот. Отмечается, что здание штаб-квартиры телерадиовещательной корпорации было закрыто для входа и выхода и взято в оцепление. Сотрудникам Би-би-си порекомендовали не подходить близко к окнам.
Комментарии2
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mppv 03 сентября 2018 | 21:25
Автомобиль неизвестной марки "Кортеж"?
detul 03 сентября 2018 | 21:55
Как они могли взорвать автомобиль ?? Ведь внутри явно был Новичок !!! Неужели теперь придется сносить весь Лондон (кроме района Челси), и делать на его месте запретную зону? ((((