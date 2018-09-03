Полиция взорвала подозрительную машину возле здания Би-би-си в Лондоне

Как пишет газета «Сан», был использован самоходный робот. Отмечается, что здание штаб-квартиры телерадиовещательной корпорации было закрыто для входа и выхода и взято в оцепление. Сотрудникам Би-би-си порекомендовали не подходить близко к окнам.