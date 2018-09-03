Банк ВТБ продал свое нью-йоркское подразделение его руководству

В заявлении группы ВТБ в качестве причин называются напряженные отношения между Россией и США. как передает Deutsche Welle, новая компания будет самостоятельно предоставлять свои услуги, которые ВТБ, возможно, будет перепродавать своим клиентам.

С 2014-го года второй по величине российский банк находится под санкциями США, а в апреле этого года в «черный список» был включен его глава Андрей Костин.