Соцсеть ВКонтакте вернула пользователям право удалить всю информацию о себе
Утром соответствующий пункт исчез из правил соцсети, а затем вновь появился. Как утверждает Русская служба Би-би-си, это произошло после публикации на их сайте. В англоязычной версии правила не менялись. В самой соцсети сказали, что изменения носят технический характер.
С 1-го июля этого года вступил в силу «закон Яровой», по которому соцсети и мессенджеры должны хранить переписку пользователей и их аудио— и видеофайлы. После волны критики из-за уголовных дел за лайки и репосты во ВКонтакте соцсеть позволила полностью закрывать свой профиль от незнакомцев. Впрочем, силовики все равно могут получить необходимые им сведения по своим каналам.
Комментарии2
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mas_mas 03 сентября 2018 | 21:40
Вот и на Эхе надо так же, а то напишешь чего с дури, а удалить не-а, низзя)))
nikolaitschi 03 сентября 2018 | 21:47
Кто-то всерьез поверил, что российские соцсети не являются средством оповещения широкой сети разнообразных силовых служб и социально им близким слоев населения о мыслях и поступках себя самого и своих собеседников?