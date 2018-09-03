Соцсеть ВКонтакте вернула пользователям право удалить всю информацию о себе

Утром соответствующий пункт исчез из правил соцсети, а затем вновь появился. Как утверждает Русская служба Би-би-си, это произошло после публикации на их сайте. В англоязычной версии правила не менялись. В самой соцсети сказали, что изменения носят технический характер.

С 1-го июля этого года вступил в силу «закон Яровой», по которому соцсети и мессенджеры должны хранить переписку пользователей и их аудио— и видеофайлы. После волны критики из-за уголовных дел за лайки и репосты во ВКонтакте соцсеть позволила полностью закрывать свой профиль от незнакомцев. Впрочем, силовики все равно могут получить необходимые им сведения по своим каналам.