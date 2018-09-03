Украина не станет продлевать договор о дружбе с Россией от 1997-го года
Это заявил президент страны Петр Порошенко. На встрече с лидерами фракций парламента он подчеркнул, что Киев не будет разрывать договор, поскольку это сложная и длительная процедура, — передает «Интерфакс».
Комментарии19
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bereshliberalivjamu 03 сентября 2018 | 21:07
Все договоры с хохлами только помле того как принисут справки о том что они люди, а не шараварники обосранные.
patrikk_1 03 сентября 2018 | 21:14
Украина не станет продлевать договор о дружбе с Россией от 1997-го года...
Чем быстрее Украина сожжет все мосты связывающие её с Россией, тем быстрее она станет процветающей страной, членом Евросоюза, НАТО, с внутренним валовым доходом, сравнимым с Францией, Германией или Швейцарией.
shicotus_live 03 сентября 2018 | 21:31
Украина не станет продлевать договор о дружбе с Россией от 1997-го года....
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Вот только не Украина.
А та националистическая мразь, которая пришла к власти на волне госпереворота.
dmitry35 03 сентября 2018 | 21:55
patrikk_1: В составе Союза Украина занимала 2-е место в Европе по стали, чугуну, углю, прокату, машиностроению... Но, захотела "процветать" и прыгать на Майдане. Жечь мосты не хитрое дело, а вот построить новые - проблема. Флаг им в руки.
nikolashin2017 03 сентября 2018 | 21:07
таких иуд тире друзей
за одно место и в музей...
xuato 03 сентября 2018 | 21:13
Мягкий вариант послать таких кремлевских друзей (воров и убийц) на три координаты.
protoukrop 03 сентября 2018 | 21:16
Это примерно если услышать: Сталин не станет продлевать договор о дружбе с Германией, по той причине что немецкие части слишком активными боевыми действиями пытаются закрепиться на подступах к Москве. )) Хохол за деньги не только страну, но и мать родную продаст. )) Кстати 1991 г. это полностью подтвердил. Тогда правда хохлу только пообещали жизнь как во Франции, и он на это купился. Скоро совсем французами станут - когда на поедание лягушек перейдут. ))
xuato 03 сентября 2018 | 21:20
protoukrop: Извините, голубчик первой из СССР сигонула РФ. Вы бы историю новейшую хоть бы в Википедии почитали. А то желторотые недоросли прочитают и возмутятся вероломством Украины.
bobiksdoh 03 сентября 2018 | 21:35
xuato: ему говорить бесполезно, он зомби. Вместо головы жопа.
protoukrop 03 сентября 2018 | 21:37
xuato: Вы обижены на то, что Россия вас бросила?? Ну так последуйте примеру Крыма, я думаю наш царь будет рад поднять свой упавший рейтинг возвращением в состав страны древнерусской Киевской отчины. Можете даже его резиденцию к себе перенести, а если будет плохо править, отмайданьте, не мне вас учить. ))
xuato 03 сентября 2018 | 21:51
Все что вы говорите можно назвать одним словом - Ерунда. А если более конкретно -Демагогия. Пять лет войны никак не приближают понятие дружбы и сотрудничества. Этим все сказано. Чем больше будет длится война тем больше ненависть к оккупантам. Аксиома.
tks 03 сентября 2018 | 21:23
Логично. Этот договор был денонсирован Путиным 01.03.2014г.
citizeneco 03 сентября 2018 | 21:32
Действительно, было бы странно, если бы Украина сделала это в нынешних обстоятельствах, когда отношения между нашими странами напряжены до предела и Путин не только делает прямые угрозы, но и посягнул на её суверенитет. Пройдёт время, в России сменится власть на демократическую и тогда можно будет заключить новый договор о дружбе, которую Путин сильно постарался разрушить своими политическими и военными авантюрами.
monkur 03 сентября 2018 | 21:33
Так, продлевать или разрывать?
efilika 03 сентября 2018 | 21:33
Они выполнили договоренности, А РФ - нет. Интересно, ядерное оружие они вновь начнут производить?
zemljanka 03 сентября 2018 | 21:35
Проклятья на глиняные головы Януковичем и лилипутина за убитых ни чем не повинных тысяч людей.
echomazy___etnopomoyka 03 сентября 2018 | 21:43
zemljanka: Жидокитайца уеБан Ли, будешь проклятиями разбрасываться - твой геморрой не выпадет?
komandarm___1968 03 сентября 2018 | 21:51
Срочно в номер: Поросенко своим указом переименовал Макеевку в "Маккейновку"(с).
Источник: АОН (агенство ...уительных новостей))
Если я первый - это мой копирайт)
captainobvious 03 сентября 2018 | 22:04
да уж... в последнее время дружба как-то не заладилась.