В «Мемориале» назвали «важной и нужной» разработку законопроекта Минюста об отбывании наказания близ места жительства
Юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвала «важной и нужной» разработку законопроекта Министерства юстиции РФ об отбывании наказания близ места жительства.
«Естественно, разработка такого проекта важна и нужна, потому что страна у нас огромная и люди, которых отправляют отбывать наказание за 5, за 8 тыс км от места жительства, утрачивают связь с близкими людьми», — сказала она.
Однако Т.Глушкова заметила, что при реализации такого закона неизбежны сложности, поскольку значительная часть населения России проживает в европейской части страны, а большинство колоний расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Таким образом, отметила она, количество арестованных в европейской части страны превышает возможность разместить их в колониях по месту жительства.
Сегодня на сайте Минюста РФ появилась информация о разработке законопроекта, согласно которому осужденные смогут отбывать наказания в исправительных учреждениях, расположенных недалеко от их места жительства.
Комментарии4
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sasass 03 сентября 2018 | 20:51
Все не реально , тюрем-то нету вблизи жилья - все тюрьмы на Севере и Сибири строились еще пр и Сталине ....
velbkeirf1 03 сентября 2018 | 21:14
еще немного и домашний арест прочно займет место в нашей системе ИТУ очень гуманно и мало затратно
xuato 03 сентября 2018 | 21:17
Уже средств нет до Магадана доставлять зеков. Да и дубасить зеков можно и возле дома, а кроме того взятки родственники понесут из дома прямо работникам ИТК. Одни плюсы.
mppv 03 сентября 2018 | 22:05
По месту жительства, на одну зарплату, без робы и пайки, всё за свой счёт