В «Мемориале» назвали «важной и нужной» разработку законопроекта Минюста об отбывании наказания близ места жительства

Юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвала «важной и нужной» разработку законопроекта Министерства юстиции РФ об отбывании наказания близ места жительства.

«Естественно, разработка такого проекта важна и нужна, потому что страна у нас огромная и люди, которых отправляют отбывать наказание за 5, за 8 тыс км от места жительства, утрачивают связь с близкими людьми», — сказала она.

Однако Т.Глушкова заметила, что при реализации такого закона неизбежны сложности, поскольку значительная часть населения России проживает в европейской части страны, а большинство колоний расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Таким образом, отметила она, количество арестованных в европейской части страны превышает возможность разместить их в колониях по месту жительства.

Сегодня на сайте Минюста РФ появилась информация о разработке законопроекта, согласно которому осужденные смогут отбывать наказания в исправительных учреждениях, расположенных недалеко от их места жительства.