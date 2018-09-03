Глава тюменской гордумы Дмитрий Еремеев за ДТП с двумя погибшими получил штраф в 200 тысяч рублей
Это меньше его ежемесячной зарплаты, — сообщает агентство URA.Ru со ссылкой на декларацию о доходах депутата. ДТП произошло в июне этого года. Еремееву грозило до 7-ми лет колонии. Тюменский районный суд прекратил уголовное дело по ходатайству следователя.
Комментарии29
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kryimzdick 03 сентября 2018 | 20:36
Путинское средневековье. Надо было взять денех с родственников погибших за порчу автомобиля.
fig_vvam 03 сентября 2018 | 21:02
kryimzdick: получил штраф в 200 тысяч рублей
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Ни фига себе, и они считают это ерундой.
Почти месячная зарплата. Семью без еды оставили.
Погибшим что, их семьям пенсию по потере кормильца платить будут, родное государство в беде не оставит. На хлеб с водой хватит.
А Еремееву хоть жену на панель посылай ради заработка. дети голодные.
alladinov 03 сентября 2018 | 21:03
«Глава тюменской гордумы Дмитрий Еремеев за ДТП с двумя погибшими получил штраф в 200 тысяч рублей»
Во времена Ярослава Мудрого за убийство принадлежащего другому человеку лица рабского сословия полагалась вира (штраф) в размере 12 гривен. Одна гривна равнялась примерно 200 г серебра, т.е. всего надо было заплатить 2400 г серебра.
Сегодняшняя цена серебра на бирже составляет на настоящую минуту 31,52 руб./г. Т.е за одного раба при Ярославе надо было бы заплатить
31,52 х 2400 = 75648 рублей.
А мой лучший друг Митя Еремеев за каждого холопа по целых 100000 рублей, то есть на 25 тысяч рублей больше. И вам всё мало? Да вы, русофобы, должны благодарить и кланяться, благодарить и кланяться. Понятно? На колени! Роисся, вперде!
fig_vvam 03 сентября 2018 | 21:16
alladinov: Спасибо за разъяснение.
Но есть одно деталь, небольшая.
Виру платили семье убитого, а штраф ваш друг ьзаплатит государству.
И цены немного другие были.
1. За убийство княжеского слуги, конюха или повара брать 40 гривен.
12. За княжого приказчика или конюшего -- 80 гривен.
13. За княжеского приказчика сельского или земледельческого 12 гривен.
14. За княжого слугу по договору -- 5 гривен, столько же и за боярского приказчика.
15. За ремесленника и ремесленницу брать 12 гривен.
16. За смерда и за холопа -- 5 гривен, за рабу -- 6 гривен.
17. За дядьку так же, как и за кормилицу, -- 12 гривен, будут ли они холопы или свободные.
idshoohov 03 сентября 2018 | 21:23
fig_vvam:
Но может Еремеев не виноват
sparky 03 сентября 2018 | 21:46
idshoohov: А штраф за что злодеи взяли? Может ему нужно было заплатить?
gelont 03 сентября 2018 | 21:28
kryimzdick: За ними не заржавеет . Выйдут из штопора и пустят по миру родственников погибших . Гибридное правосудие .
vachek 03 сентября 2018 | 20:37
Я не понял: 200 тысяч ему заплатили?
tks 03 сентября 2018 | 21:03
vachek: Нет. Это он штраф заплатил. Родственникам погибших ущерб даже не возмещался.
alex_shvydky 03 сентября 2018 | 20:45
Привет, Путин/твоя сраная вертикаль
kir_pich_101 03 сентября 2018 | 20:59
alex_shvydky: Шарик круглый, за каждым углом можно огрести.
У него еще все впереди, получит по полной.
s_a_n_d_r_a 03 сентября 2018 | 20:46
За двух убиенных 200 тыщщщ? Аааа, он же "глава тюменской гордумы". Вопрос автоматически снимается. В России закон, что дышло...
nikolashin2017 03 сентября 2018 | 21:03
s_a_n_d_r_a: за душу - сотню тышь всего:
куда державу занесло?
cromwel 03 сентября 2018 | 20:49
А что вас удивляет? Убиенные были простыми холопами, электорат так сказать. С них за вмятину на машине и нервотрепку еще и штрафануть семьи могли бы...
sasass 03 сентября 2018 | 20:55
Зато 10 зарплат мог отдать следователю ....)))
tv_victim 03 сентября 2018 | 20:56
А как это на бумаге-то выглядит? Что там после слов "на основании статьи №№, УГ РФ"?
tks 03 сентября 2018 | 21:05
tv_victim: Судя по всему, переквалифицировали уголовку в административку. Поэтому и дело в суде прекратили, и штраф появился.
sbk 03 сентября 2018 | 20:58
Судья принципиальный попался.
Мог бы 1 рубль выписать.
tks 03 сентября 2018 | 20:58
Логично! Феодал имеет право задавить холопов!
Если феодал задавил холопа, то виноват феодал!
tks 03 сентября 2018 | 21:00
Ой!! т.е. виноват холоп!
bun777 03 сентября 2018 | 21:02
А где 100 грамм за сбитого?
sadda 03 сентября 2018 | 21:03
Кто бы сомневался в путинском правосудии....
piter_ug 03 сентября 2018 | 21:04
//с двумя погибшими получил штраф в 200 тысяч рублей//
Проводим аналогию: нет пуцека - нет России.
Нет димки - нет Тюмени.
Вот то-то же!
bazilgu 03 сентября 2018 | 21:12
Едросам можно все- безнаказанно воровать и даже убивать людей.
tks 03 сентября 2018 | 21:20
bazilgu: Люди - это сами едросы. Все остальные - недочеловеки.
peresvet73 03 сентября 2018 | 21:25
За порчу царю демографической статистики!
futbolist73 03 сентября 2018 | 21:29
Ребята, кому после прочтения этой новости стало не по себе? Я бы сказал двоякое: смешное и мерзкое! Ведь мы сограждане с этими депутатами, следователями, прокурорами, судьями! Нам не стыдно что мы все ещё держим эти паспорта при себе и представляем для них массовку, как при съемках фильма о них, они же здесь живут, они в главной роли, без них страна пропадет! Что мы теряем заявив о несогласии жить в такой стране, о причастности к этому гражданству, о прекращении быть массовкой, часто с летальным исходом? АУ!!! Живые, думающие еще здесь есть? Очень прошу, уберите свой внутренний цензор, поставьте лайки, кто согласен. Пережить такую несправедливость нас научили трагические и преступные события Беслана, "Курска", "Хромой лошади", теплохода "Булгария", "Зимней вишни". Они погибли один раз и навсегда, а мы умираем каждый день и по нескольку раз! Пусть каждый взглянет на себя со стороны и ответит на вопросы; "куда мы идем", "чего мы хотим", "спасем ли мы своих детей и себя, согласившись жить так"?
benin_papa__ 03 сентября 2018 | 21:36
А чё, недорого.
Со временем можно и на охоту за этими организмами выезжать начать.
Оптом скидка, опять же.
Все одно на выборы придут и проголосуют за охотников.
А бабы новых нарожают. Не впервой.
rj76 03 сентября 2018 | 21:38
Ну это же не столь тяжелое преступление как лайк или репост.. Так что всё справедливо