«Глава тюменской гордумы Дмитрий Еремеев за ДТП с двумя погибшими получил штраф в 200 тысяч рублей»

Это меньше его ежемесячной зарплаты, — сообщает агентство URA.Ru со ссылкой на декларацию о доходах депутата. ДТП произошло в июне этого года. Еремееву грозило до 7-ми лет колонии. Тюменский районный суд прекратил уголовное дело по ходатайству следователя.