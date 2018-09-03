"Пользователи соцсети ВКонтакте теперь не могут удалить всю информацию о себе"

Соцсеть сегодня обновила правила. Сейчас в них говорится о том, что при удалении персональной страницы будут сохранены те данные, которые требует российское законодательство, Русская служба Би-би-си. В самой соцсети сказали, что никаких существенных изменений не произошло.

По «закону Яровой» с 1-го июля соцсети и мессенджеры должны в течение полугода хранить переписку, изображения, фото-, аудио— и видеофайлы пользователей. Ранее стало известно о возбуждении серии уголовных дел за репосты и лайки во ВКонтакте.