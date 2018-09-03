Пользователи соцсети ВКонтакте теперь не могут удалить всю информацию о себе
Соцсеть сегодня обновила правила. Сейчас в них говорится о том, что при удалении персональной страницы будут сохранены те данные, которые требует российское законодательство, Русская служба Би-би-си. В самой соцсети сказали, что никаких существенных изменений не произошло.
По «закону Яровой» с 1-го июля соцсети и мессенджеры должны в течение полугода хранить переписку, изображения, фото-, аудио— и видеофайлы пользователей. Ранее стало известно о возбуждении серии уголовных дел за репосты и лайки во ВКонтакте.
Комментарии7
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putin_itogy 03 сентября 2018 | 20:39
ГУЛАГ.
Граждане пассажиры, наш лайнер произведёт ПОСАДКИ в аэропорту "Конечный".
Вас приветствует командир корабля майор "Платов".
Просьба, пристегнутся.
нас будет много болтать.
book_publisher 03 сентября 2018 | 21:05
"Пользователи соцсети ВКонтакте теперь не могут удалить всю информацию о себе"
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- Уже снова могут:
https://www.bbc.com/russian/news-45402783
podwodnik 03 сентября 2018 | 20:45
А допустимо ли менять правила задним числом? Пользователи регистрировались по тем правилам которые были представлены "ВКонтакте". Изменили правила - распространяйте их только на тех, кто по ним регистрируется. Хотите всех перевести на новые правила? Разошлите предупреждения и установите срок. Кто не перерегистрируется - блокируйте.
Хотя о чём это я? Так поступают только нормальные люди.
s_a_n_d_r_a 03 сентября 2018 | 20:48
Мышеловка...
tanyaya 03 сентября 2018 | 20:56
Вы все прям, как маленькие. Тоже мне открытие.
Я недавно где-то месяц назад попыталась под корень удалить свой аккаунт из VK.
И что?
Они мне ещё тогда сообщили, что мы храним ваши данные и ваш контент практически вечно, поэтому вы можете передумать, нажав кнопку "восстановить".
tks 03 сентября 2018 | 20:56
Хочешь сесть - постись "ВКонтакте"!
xuato 03 сентября 2018 | 21:36
В Контакте, как в ГРУ - вход рубль выход два. Интернет превращается в сплошное поле для Оруэлловского "Старшего брата" из "1984" Все системы типа Фейсбук, В Контакте, разное беплатное и платное ПО это типичные разработки от гебни для слежки.